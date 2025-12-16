俄副外長稱俄烏衝突解方即將達成 但兩方面絕不妥協

（中央社莫斯科/倫敦15日綜合外電報導）俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，他認為俄國與烏克蘭「即將」達成結束雙方衝突的外交解方。

雷雅布可夫（Sergey Ryabkov）在今天的專訪中，拒絕將俄羅斯目前的軍事行動稱作「戰爭」，而是使用「特別軍事行動」這個克里姆林宮偏好的說法。

他表示，總統普丁（Vladimir Putin）的政府「已準備好達成協議」，而他希望協議達成的時間「愈早越好」。

美國政府官員今天也示意，俄烏和平協議可能比以往任何時候都要接近達成。他們以不具名方式對媒體表示，兩國間的爭議「9成」已獲解決。

然而，雷雅布可夫今天也重申俄國長久以來的訴求，但烏克蘭已表示無法接受和平協議包含這些要求。

其中包括俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制權，還有烏克蘭南部和東部另外4個部分土地被俄軍占領的州，亦即頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）與赫松州（Kherson）。克里米亞則是2014年就被俄國占領。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次排除割讓領土給俄羅斯的可能性。

談到俄方對這些領土的控制權時，雷雅布可夫強調：「我們一共有5個地區，無論如何都無法在這點上妥協。」

另一項癥結點是俄國反對戰後有北大西洋公約組織（NATO）國家的部隊進駐烏克蘭。

雷雅布可夫表示，俄國不會接受包含北約成員國部隊駐烏的任何協議，就算他們是以安全保障或所謂「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）成員的身分進駐也不行。

支持烏克蘭的志願者聯盟由英國、法國主導，主要由歐洲國家和大英國協成員國組成。

雷雅布可夫說：「我們任何時候都絕對不會贊同、答應，甚或是甘於讓北約部隊出現在烏克蘭領土上。」

雷雅布可夫是俄羅斯外交部內備受關注的人物，經常接受國際媒體訪問。他自2008年起擔任副外長，在外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）手下工作，拉夫羅夫自2004年起擔任俄國外長至今。（編譯：楊昭彥）1141216