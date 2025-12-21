俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談

（德國之聲中文網）美俄官員在美國南部佛羅裡達州舉行了一天的和平會談，並於周六（12月20日）結束，雙方於周日繼續磋商。

俄羅斯總統普京的特使德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）向記者表示，其與美方代表維特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）的會談“富有建設性”。他此前還表示，美國國務卿盧比奧也可能加入會談。

俄否認將舉行三方會談

盡管俄羅斯、烏克蘭和美國三方的外交人員目前均在邁阿密，克裡姆林宮強調，美俄烏三方會談並不在議程之內。

此外，俄羅斯總統普京的外交政策顧問尤裡·烏沙科夫（Yuri Ushakov）還對歐洲和烏克蘭外交官提出的、針對當前美國和平方案的修改表示懷疑，認為這些調整難以產生積極效果。

他說：“我確信，歐洲人和烏克蘭人已經提出或試圖提出的建議絕對不會改善這份文件，也不會提高實現長期和平的可能性。”

此次與俄羅斯的談判是在美國周五（12月19日）與烏克蘭及歐洲官員會談之後進行的。美方稱，在為烏克蘭提供安全保障的問題上取得了一定進展，但目前尚不清楚莫斯科將在多大程度上接受這些條件。

烏克蘭東部前線激戰持續之際，烏軍表示，任何以領土換取停戰的和平協議都是不可接受的。

與此同時，在周二於柏林舉行會談之後，基輔正努力鞏固來自歐洲的支持，以在美國主導的持續談判中爭取更多籌碼。

烏克蘭呼籲美國對俄羅斯施加“全面壓力”

烏克蘭總統澤連斯基呼籲美國加大對俄羅斯的壓力，以結束戰爭。

澤連斯基表示：“美國必須明確表態：如果外交手段行不通，那就要施加全面壓力。普京目前還沒有感受到應有的壓力。”

他還呼籲增加對烏克蘭的武器供應，並對整個俄羅斯經濟實施制裁。

稍早之前澤連斯基稱，美國提議烏克蘭、俄羅斯和美國舉行三方談判。

烏克蘭與俄羅斯自去年7月以來尚未進行面對面談判，但由美國主導、旨在結束這場已持續近四年的戰爭的“穿梭外交”在過去幾周有所加強。

澤連斯基排除在俄佔區舉行選舉的可能性

澤連斯基表示，任何烏克蘭選舉都不可能在俄羅斯佔領的地區舉行。

他同時指出，只有在安全得到保障的情況下，投票才能進行。

澤連斯基強調，莫斯科無權干涉或決定烏克蘭選舉的組織方式。

此前普京提出暫停空襲、以便基輔舉行總統選舉。

澤連斯基說：“決定烏克蘭何時、以何種形式舉行選舉的不是普京。”並補充稱烏克蘭外交部長已開始著手建設相關基礎設施，以便居住在海外的烏克蘭公民參與投票。

烏克蘭明確拒絕向莫斯科割讓領土

鑑於關系持續緊張，德米特裡耶夫不太可能與烏克蘭或歐洲方面的代表會面。莫斯科方面聲稱，歐洲參與和平談判只會妨礙進程。

美國一直推動一項和平方案，其中包括由華盛頓向烏克蘭提供安全保障，但這也意味著基輔可能被要求放棄部分領土。

在周六討論前，美國國務卿盧比奧承諾，烏克蘭不會被迫接受其不願意的協議，並表示：“沒有烏克蘭同意，就不可能達成和平協議。”

俄羅斯導彈襲擊敖德薩港口致8人死亡

烏克蘭緊急救援部門表示，俄羅斯周五晚間對敖德薩港口基礎設施發動導彈襲擊，造成8人死亡、至少27人受傷。

烏克蘭國家緊急服務部門在Telegram上稱，部分傷者當時正在位於爆炸中心的一輛公交車上。

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，港口遭彈道導彈襲擊，停車場內的卡車和汽車受損。

莫斯科方面尚未立即確認此次襲擊。不過，俄羅斯國防部周六上午稱，其在周五打擊了烏克蘭武裝部隊使用的“運輸和儲存基礎設施”。稱該目標是為基輔戰爭行動提供支持的能源設施。

俄羅斯稱在頓涅茨克、蘇梅奪取兩座村莊

俄羅斯國防部周六發布聲明，宣稱俄軍在烏克蘭東部又奪取了兩座村莊，分別是頓涅茨克地區的斯維特列村（Svitle），以及蘇梅州的維索凱村（Vysoke）。

相關說法尚無法獨立核實，烏克蘭方面目前尚未作出回應。

