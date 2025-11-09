俄勒岡聯邦法官頒布永久禁令 阻川普在波特蘭布署國民兵

俄勒岡州聯邦法官7日首度發布永久禁令，不許川普總統動用國民兵、武力鎮壓俄州波特蘭的抗議政府移民政策活動。聯邦法官伊默古特(Karin Immergut)在裁決書中寫道：「俄勒岡州不存在叛亂或叛亂危險，總統下令部署國民兵、將國民兵聯邦化時，也並非『無法依靠正規軍執行美國法律』。」

伊默古特是川普總統第一任期任命的聯邦法官。這項永久禁令裁決，取代了伊默古特之前阻止川普政府於波特蘭部署軍隊的臨時命令。

自9月下旬川普政府動員數百名國民兵至俄勒岡州之後，當地政府就與川普政府陷入法律糾紛。川普仍可對此裁決提出上訴；相關案件將上訴至聯邦最高法院。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)表示，川普是行使其保護聯邦官員的合法權力；「總統不會對困擾美國城市的無法無天行為視而不見，我們期待更高級別法院證明我們的清白。」

俄勒岡州州長科特克(Tina Kotek)對7日最新裁決回應表示，川普將國民兵聯邦化是「濫權」，「俄州國民兵成員已離開工作崗位和家人38天了，加州國民兵也在這裡待了一個多月。基於這項裁決，我再次呼籲川普政府立即撤回所有部隊。」

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)稱此裁決是「法治的勝利，是維護民主制度憲法價值觀的勝利，也是美國人民的勝利」。

加州政府也已針對川普動員部署該州國民兵提出異議。在伊利諾州芝加哥，聯邦司法部也面臨類似挑戰；法官10月發布臨時限制令，禁止國民兵部署在芝加哥；美國第七巡迴上訴法院允許該命令在川普政府上訴期間暫時有效。

路透報導，川普試圖動用武力平息地方騷亂，嚴重違反長期以來禁止在美國本土部署軍隊的慣例；盡管此慣例鮮少經過檢驗。

10月4日及5日伊默古特曾先後發布臨時限制令，阻止川普政府部署俄州及其他州國民兵部署到俄勒岡州。美國第九巡迴上訴法院正在審理川普政府對該裁決提出的上訴。包括伊默古特在內的三位法官初步裁決認為，川普政府援引的緊急法律授權並不適用。

