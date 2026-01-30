俄動漫平台推俄語版《命運石之門》竟竄改內容！為規避「LGBTQ禁止宣傳」直接大改角色設定與劇情！

2009 年，由 5pb 開發的視覺小說遊戲《命運石之門》當年推出之後就大受歡迎，也讓本作後續改編的小說、漫畫、動畫、劇場版等推出之後吸引了更多粉絲的目光，而大獲成功。不過，沒想到近日《命運石之門》動畫推出俄羅斯版本後卻被大改，由於當局禁止 LGBTQ 宣傳的政策，讓《命運石之門》原作中的一位角色漆原琉華慘遭模改，直接被變成一位感染 HIV 病毒的女孩，而且有關他的劇情線、對白等也被直接重寫。

俄羅斯版《命運石之門》的漆原琉華直接被魔改成罹患愛滋病女孩(Credit:Телеканал Дождь)

據了解，俄國動漫平台 Kinopoisk 近日經過了相關審查後，推出俄語版的《命運石之門》，結果由於俄羅斯當局不承認同性關係、禁止 LGBTQ 相關宣傳的政策，讓《命運石之門》原作中那位夢想成為女孩的少年漆原琉華相關劇情慘遭模改，不再會干預過去，向母親傳達訊息希望自己生成女孩身，而是直接被變成了一位罹患愛滋病的女孩，並且由於《命運石之門》原作沒有這些設定，因此他的劇情線、對白也被全部重寫，變成了漆原琉華試圖改變過去的動機是為了讓自己能健康出生。

負責俄語版《命運石之門》的工作室則指出，ˋ為了配合俄羅斯政府的禁止 LGBTQ 宣傳法律，因此他們才必須進行相關修正，不過似乎仍無法讓網友們買單，許多網友就直言：「模改成這樣最好吃的下」、「無法理解這樣能通過什麼審查」、「不能有性別認同的劇情？」、「跟 DEI 有什麼不同？」，更有人直言，沒想到俄羅斯應對禁止相關內容的做法竟是直接竄改原作內容，真的讓人無法接受。而也因此，如果俄羅斯觀眾們想看到原汁原味的《命運石之門》，看來就只能寄望於國外平台了。