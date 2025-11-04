俄動「滑翔炸彈」強攻紅軍村 烏軍從北翼斬斷俄部隊

烏克蘭總統澤倫斯基，當地時間3日與政府官員一起，向記者說明目前在紅軍城的戰況。（圖／達志影像美聯社）

俄軍持續對烏克蘭後「紅軍城」發動攻勢，有大約兩、三百名俄兵，已經滲透到城內。不過雙方仍在激戰，戰況膠著。烏克蘭在紅軍城北翼，打出一條新戰線，試圖斬斷俄軍部隊。而俄羅斯又開始動用滑翔炸彈。

烏克蘭總統澤倫斯基，當地時間3日與政府官員一起，向記者說明目前在紅軍城的戰況。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯黑海石油出口碼頭（Port of Tuapse）遭受無人機夜襲，油輪船員緊急求救，呼求協助滅火，同時烏克蘭也鎖定另一處黑海鑽井平台，摧毀俄軍設備。目前戰況最激烈的區域是烏東的紅軍城波克羅夫斯克（Pokrovsk），烏克蘭正透過直升機和無人機強化防禦，阻擋俄軍滲透。紅軍城周遭約佔據全前線20-30%的戰鬥，俄軍投擲的滑翔炸彈也有一半用於此區域，顯示此地戰略重要性。

烏克蘭海軍在黑海的行動日益活躍，不僅襲擊了俄羅斯的石油出口碼頭，造成輸油接頭燃燒，還成功摧毀了黑海Sivash鑽井平台上的俄軍監控設備和反戰車飛彈系統。在油輪受襲期間，船員緊急通報尋求協助，但溝通到一半又同時目睹更多港口設施爆發巨大火球。

紅軍城作為重要後勤樞紐，俄軍最近大舉調兵進攻，烏克蘭也開始透過直升機在附近空降增援，同時密集部署無人機於北部地區，以阻擋俄軍滲透。據了解，此處部署的兵力規模十分驚人，幾乎是戰爭前，紅軍城波克羅夫斯克人口的三倍，也約為英國現役正規軍規模的2.5倍。

在紅軍城北翼的多布羅皮利亞（Dobropillya）周邊，烏軍持續進行反攻，有機會切斷部分俄軍力量。而俄羅斯則公布了轟炸羅金希克村（Rodynske）的影片，顯示他們在周圍地區使用了500公斤（約1000磅）的重型航空炸彈。烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前約20-30%的前線戰鬥都集中在紅軍城周圍，俄軍投擲的滑翔炸彈也有50%用在這一區域。

美國外交政策研究所Rob Lee強調，俄軍滲透小組已推進到幾條主要道路一帶，雖然目前不確定他們是否實際控制這些區域，但確實在那裡活動。他指出，當出現大片灰色地帶時，烏軍無人機小組必須更加關注自身安全，因為安全區域的界限變得模糊。專家也指出，俄軍自去年8月底就已抵達紅軍城郊區，但今年實際上並未奪下太多大型城市，現在似乎急於展示成果。

為應對戰場挑戰，烏克蘭正積極測試無人戰車，可用於掩護開火和滲入敵後。無人車廠商執行長Oleksii表示，這種無人車的作業範圍約為20公里，安裝額外電池後可達36-40公里，目前已在前線30個旅的單位投入使用。第3突擊旅Makar強調，他們的任務是指出製造商產品的缺陷，讓製造商親身體驗並思考如何改進和現代化。

雖然烏克蘭無法獲得美國的戰斧飛彈，但已收到更多愛國者防空系統，並加緊生產攔截型無人機，以應對俄羅斯大規模的無人機攻擊。美退役空軍上校Cedric Leighton認為，川普不願提供戰斧飛彈可能是不想與普欽陷入不利美俄關係的局面，且擔心這會成為俄羅斯升級衝突的藉口。然而，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）再次強調，克宮的目標仍是奪取整個烏克蘭。近期，北約國家如比利時、德國等也接連遭無人機騷擾，影響航班起降。

