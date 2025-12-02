俄勢力伸進非洲！俄擬提供蘇丹戰鬥機 換取紅海建海軍基地權利

編譯張渝萍／綜合報導

俄烏戰爭尚未結束，蘇丹內戰近期也情況嚴峻，不少平民遭屠殺，就在俄羅斯與蘇丹都各自限戰火之際，雙方的軍事合作再升級！

商業內幕１日引述軍事雜誌《Military Watch Magazine》報導指，蘇丹國防部正與俄羅斯洽談獲取蘇-30（Su-30 ）與蘇-35（Su-35）戰鬥機事宜，作為交換條件，俄羅斯將獲在紅海建立大型海軍設施的權利。

蘇丹國防部正與俄羅斯洽談購買蘇-30與蘇-35戰鬥機，作為交換條件，俄羅斯將獲在紅海建立大型海軍設施的權利。圖為蘇-35。（圖／翻攝自X平台 @IranObserver0）

俄羅斯試圖擴大在非影響力

這項作法顯示，俄羅斯試圖擴大在非洲的影響力，在非洲建立永久海軍基地，同時蘇丹則在持續不斷的內戰中尋求更多武器，讓停火難上加難。

報導指，最早在2017年底時，就有報導指蘇丹計劃採購蘇-35 戰機，當時的總統巴希爾（ Omar al-Bashir）還曾訪問莫斯科；然而，該計劃在2019年初，他的政府在暴動與西方支持的政變中被推翻後就中斷。

目前的談判被視為重啟2020年首次達成的協議。這項協議因政治動盪以及後來蘇丹爆發戰爭而延遲未開展，俄羅斯籌畫已久的蘇丹港海軍基地也被無限期暫停，但俄羅斯官方未有意願取消協議，而是希望雙方重新評估協議。

允許俄軍駐紮、設防空系統

根據原始協議內容，俄羅斯允許在蘇丹港建立後勤中心，可容納最多四艘軍艦與300名人員；協議也賦予俄軍運武器、彈藥、防空系統與電子戰設備的權利，以支援海軍行動。

這項計畫之所以引起關注，是因為這座軍事設施靠近全球最繁忙之一的主要航運航道「蘇伊士運河」，該運河乘載全球10%海上貿易。

俄戰鬥機出口非洲增加

2025 年俄羅斯在非洲的戰鬥機出口有所增加。阿爾及利亞今年稍早開始接收蘇-35 戰機，而在10月外洩的文件顯示，俄羅斯還向伊朗與衣索比亞額外出售戰機。蘇-30戰機也已在阿爾及利亞、衣索比亞、安哥拉與烏干達空軍服役。

蘇丹的北方鄰國埃及曾在2018年訂購蘇-35戰機，但在西方政治與經濟壓力下取消了這筆交易。

蘇丹交易的特殊性

然而，俄羅斯尚未公開記錄過像這次蘇丹提案的協議內容，也就是用戰鬥機供應來交換建造與運作海軍基地的權利。

蘇丹案例似乎是罕見地將先進作戰飛機供應，直接與海外軍事基地權益綁在一起，反映出俄羅斯在紅海確立戰略立足點的野心。

談判仍未確定

重新啟動的談判結果仍不確定，將取決於安全情勢以及雙方最終達成的條款。即便蘇丹叛軍「快速支援部隊」（RSF） 據稱已表達支持美國斡旋的停火協議，但掌管國家軍隊的「蘇丹武裝部隊」（SAF）至今尚未接受。

