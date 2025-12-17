俄原油價格創開戰以來新低! 跌破40美元 賣越多賠越多 經濟命脈大崩盤
[Newtalk新聞] 據《彭博社》及《Nexta TV》報導，俄羅斯原油價格已暴跌至每桶 40 美元，創下戰爭爆發以來的最低紀錄。
據 X 帳號「maria_drutska」分析，俄羅斯政府原本在 2025 年預算案中，樂觀預估原油價格為每桶 69.7 美元，隨後修正為 56 美元。然而，目前跌破 40 美元的現狀，不僅遠低於預期，更低於俄羅斯每桶 46 美元的預算平衡點。
根據現有數據評估，原油價格跌破 40 美元將對其財政造成嚴重打擊。觀察人士預期，若此情況持續，俄羅斯可能在 2026 年面臨重大危機。
而據《彭博社》報導，與此同時，西方對俄制裁正在擴大，俄油出口的折扣幅度也在增加。俄羅斯 2025 年預算計算中採用的油價約為每桶 69.7 美元（烏拉爾原油）。而如今虧損嚴重，每一天都有數十億美元的收入損失。
更多Newtalk新聞報導
普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投
(影) 俄近衛精銳部隊慘遭團滅! 海馬斯、無人機助威 烏軍多地告捷
