俄又襲基輔7死！ 美官員：烏克蘭已同意美版停戰協議

烏克蘭首都基輔再次遭受夜間無人機襲擊，造成至少7人死亡，同時橫跨5個區域的10萬戶民宅斷電。根據CNN報導，美國官員透露烏克蘭已同意與俄羅斯達成結束戰爭的和平協議，僅剩部分細節需敲定。美國總統川普已指派特使魏科夫前往莫斯科與俄羅斯總統普欽會面，希望促成終戰協議。烏克蘭總統澤倫斯基則強調，關於烏克蘭安全的談判必須包含烏克蘭參與，並計劃於11月27日感恩節前赴美與川普會面。

美國官員稱烏克蘭已經同意與俄羅斯達成結束戰爭的和平協議 (圖／達志影像路透社)

無人機的嗡嗡聲響呼嘯而過，一枚炸彈命中基輔一棟民宅，炸出巨大火球。烏克蘭首都基輔再次遭受夜間襲擊，此次襲擊造成至少7人死亡。據CNN報導，俄軍對烏克蘭發射了22枚飛彈和約460架攻擊無人機，導致橫跨5個區域的10萬戶家庭斷電。

基輔居民表示，全國和全世界都看到了烏克蘭人民依然被殺害，他們對此感到無奈。然而，目前似乎出現了停戰的曙光。根據CNN的報導，美國官員指出烏克蘭已經同意與俄羅斯達成結束戰爭的和平協議，只剩下一些小細節尚未敲定。

關於協議內容，川普解釋說雙方正在討論邊界劃分問題。他表示：「他們討論雙邊割地，試圖劃分出邊界。你不能將房屋一分為二，不能將高速公路分割，所以他們試圖解決這個複雜的程序，這無法快速解決。」

隨著烏俄和平談判取得進展，川普在自家社群媒體上公布，他已經指派特使魏科夫前往莫斯科與俄羅斯總統普欽會面，希望能促成結束戰爭的協議。川普還強調，只有當終結戰爭的協議已經敲定或進入最終階段，他才會與烏俄兩國領袖面對面會談。

烏克蘭總統澤倫斯基則堅持，關於烏克蘭安全問題的談判必須包含烏克蘭。他強調：「這很公平而且確實有效，因為如果某件事是在國家或人民不知情的情況下做出的決定，它總是有高機率會行不通。」

美國網路媒體Axios指出，澤倫斯基希望最早在美國感恩節11月27日前往美國與川普會面，敲定終戰協議。