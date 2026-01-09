俄向烏發射 「榛樹」高超音速導彈：你需要了解的內容

（德國之聲中文網）俄羅斯軍方稱，為回應上月烏克蘭無人機企圖襲擊總統普京官邸的事件，俄羅斯向烏克蘭境內目標發射了“榛樹” （Oreshnik）高超音速導彈。

基輔方面否認試圖襲擊普京官邸的說法，稱所謂12月29日試圖襲擊普京位於諾夫哥羅德住所的說法是“荒謬的謊言”，旨在破壞本已陷入僵局的和平談判。

烏克蘭空軍周五（1月9日）證實，俄羅斯從裡海附近的卡普斯京亞爾試驗場發射了一枚“榛樹”導彈。

這是俄羅斯第二次使用“榛樹”導彈。莫斯科於2024年11月首次發射該導彈，當時的目標是其所稱的烏克蘭一家軍工廠。

烏克蘭方面稱，2024年11月俄方發射的“榛樹”導彈僅攜帶模擬彈頭，因此造成的破壞有限，更多是一次測試。烏克蘭方面還表示，這枚2024年11月發射的導彈從俄羅斯南部發射後，大約15分鐘就到達了目標，速度約為13600公裡/時。

如果此次俄羅斯周四夜間的襲擊攜帶了爆炸彈頭，這將是俄羅斯首次以完全破壞性意圖使用該導彈。

“榛樹”導彈是什麼？

“榛樹”導彈是一種中程高超音速彈道導彈，是基於俄羅斯最初研發的RS-26洲際導彈改進而來。

據路透社報導，專家稱，“榛樹”導彈的特別之處在於它可以攜帶多個彈頭，能同時打擊不同的目標——這通常只有遠程洲際彈道導彈（ICBM）才具備。

與許多俄羅斯武器系統一樣，它能夠攜帶核彈頭和常規彈頭。不過路透社的報導指出，目前沒有跡象表明此次周四夜間襲擊中使用的導彈裝有核彈頭。

威力有多強？

俄羅斯總統普京聲稱，“榛樹”導彈無法攔截，即使搭載常規彈頭，其破壞力也堪比核武器。一些西方專家認為這樣的說法誇大其詞。

一位美國官員在俄羅斯2024年12月首次發射該導彈時表示，這種武器在戰場上並不被視為改變戰局的關鍵武器，稱其仍處於實驗階段，並稱俄羅斯可能只擁有少量該導彈。

不過據路透社報導，自2024年起，俄羅斯已經將“榛樹”導彈投入批量生產。俄方還表示，已經向其盟友白俄羅斯提供了該導彈。

烏克蘭：靠近北約邊境城市的基礎設施遭襲

普京此前就曾威脅稱，如果烏克蘭繼續使用西方遠程武器攻擊俄羅斯，他將使用“榛樹”導彈，攻擊基輔的“決策中心”等設施。

俄羅斯國防部表示，此次襲擊的目標是烏克蘭的關鍵基礎設施。俄方還稱，俄羅斯使用了攻擊型無人機以及高精度遠程陸基和海基武器。俄羅斯國防部在一份聲明中表示，此次襲擊擊中一家生產無人機的工廠以及能源基礎設施。俄方稱，該工廠生產的無人機被用於襲擊普京官邸。

目前看來，俄方此次使用“榛樹”導彈的襲擊目標應該是烏克蘭西部城市利沃夫的基礎設施，利沃夫靠近歐盟和北約成員國波蘭的邊境。

烏克蘭利沃夫州州長科濟茨基（Maksym Kozytskyi）表示，一處關鍵基礎設施遭到襲擊。當地媒體稱，擁有大型天然氣儲存設施的斯特雷氣田（Stryi）很可能是此次襲擊的預定目標。

俄羅斯方面的戰地記者發布了一段據稱是“榛樹”擊中烏克蘭西部地區目標的視頻。視頻中一片白雪皚皚，畫面顯示六道閃光擊中地面，隨後傳來一聲巨響和一系列爆炸聲。路透社報導表示，無法立即核實該視頻的真實性。

基輔：這是對基輔盟友的“考驗”，要求 “強有力的回應”

此次局勢升級之際，正值美國總統特朗普正努力說服俄羅斯和烏克蘭達成和平協議，結束這場2022年2月由俄羅斯發動的全面入侵烏克蘭的戰爭。

烏克蘭外長周五表示，俄羅斯對烏克蘭的最新大規模襲擊是對基輔盟友的“考驗”。

“這次襲擊發生在歐盟和北約邊境附近，是對歐洲大陸安全的嚴重威脅，也是對跨大西洋國家聯盟的考驗。我們要求對俄羅斯這種不顧後果的行徑做出強有力的回應。”烏克蘭外長西比加（Andriy Sybiga）在社交媒體X上這樣寫道。

在周四夜間，俄羅斯也對烏克蘭首都基輔等地進行了大規模襲擊。

據法新社報導，烏克蘭總統澤連斯基周五表示，基輔及其郊區的20棟居民樓、基輔的卡塔爾大使館均遭到破壞。烏克蘭方面稱，襲擊造成至少4人喪生，至少25人受傷。

作者: 德正 (路透社，法新社)