[Newtalk新聞] 在委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 3 日凌晨被美軍綁架到紐約後，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）不滿德國強化武裝並保護烏克蘭，斥責德國聯邦總理梅爾茨（Friedrich Merz）為「新納粹」（Neonazi），並恫嚇梅爾茨將步入委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的後塵被綁架。

對於俄國的囂張言論，英國方面也公開稱，想綁架俄羅斯總統普丁。俄方對此做出回應。俄外交部發言人扎哈羅娃在 11 日接受採訪時，駁斥了英國國防大臣希利的言論，稱這是「英國變態的淫穢幻想」。

希利 9 日到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。在參觀一棟被無人機襲擊的高層住宅時，《基輔獨立報》記者問希利：「如果讓您選擇綁架一位國家領導人，你會選擇誰？」對此，希利直接回答說，他想把普丁抓起來，讓他為自己的罪行負責。

希利還表示 : 「普丁必須被阻止，這是一場必須被停止的戰爭。我們今天的使命是支持烏克蘭的戰鬥，為其爭取和平。」

美國 3 日淩晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制馬杜洛夫婦並將他們帶到美國受審。馬杜洛被美方指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、古柯鹼走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪」。

5 日，在出庭時，馬杜洛夫婦均否認了美方的指控。目前，馬杜洛被關押在紐約布魯克林區的大都會拘留中心。

俄羅斯外交部 3 日當天就發表發表聲明，堅決呼籲美國當局釋放馬杜洛及其夫人。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈 5 日在安理會委內瑞拉局勢緊急會議上發言說，俄羅斯強烈譴責美國對委內瑞拉的武裝侵略，美國此舉意味著「無法無天的混亂時代回歸」。

