俄國不良少女被沒收手機 竟「割喉弒母」再放火燒家

俄羅斯一名13歲少女，竟因手機被沒收殺害母親，甚至試圖掩蓋罪行，放火燒家再傷害自己，營造「家中遭歹徒闖入」的假象。（示意圖／photoAC）





根據《The Mirror》報導，俄羅斯一名13歲少女因沉迷網路，被46歲的母親切格利亞科娃（Svetlana Cheglyakova）沒收手機，少女感到不滿與母親發生爭執，一氣之下竟持刀刺上去，切格利亞科娃的喉嚨被割斷當場慘死。

更可怕的是，少女為了掩蓋罪刑，竟模仿自己在網路遊戲中的異常行為，放火燒家並用刀弄傷雙手，再報警辯稱「有歹徒闖入家中，殺害媽媽再弄傷自己，還放火燒毀了公寓」。

然而，少女拙劣的手法立刻被看破，經警方追問她才承認自己殺害母親，但接著便控訴「母親不讓自己和朋友一起玩，無時無刻都在監視，還常常對自己吼叫打罵」。

目前，俄羅斯警方已立案調查，罪名除了謀殺還有涉嫌偽造案件，但少女未達到俄羅斯的刑事責任年齡，相關刑罰恐怕難以審判，且少女在網路遊戲上的遊玩表現與正常人不符，疑似有相關心理問題，正在醫院接受治療。

