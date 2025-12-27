俄國出動500架無人機40枚飛彈轟烏克蘭 零度天氣1/3基輔暖氣中斷

烏克蘭首都基輔12月27日凌晨遭俄國無人機及飛彈大舉攻擊，市區一棟公寓大樓被炸出大洞。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基宣布28日將與美國總統川普在佛州海湖莊園會談，俄羅斯於27日凌晨對烏克蘭首都基輔及基輔州展開大規模空襲，基輔州多達32萬戶因空襲停電。

路透社報導，俄軍出動無人機和飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，空襲至少導致11人受傷，超過2600棟住宅建築、187間托兒所及138所學校無暖氣可用，相當於三分之一的基輔暖氣中斷。

基輔市27日上午的氣溫僅攝氏零度左右。

美聯社報導，整個基輔市區都聽得到爆炸聲，持續數個小時。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）宣布，因俄國攻擊導致緊急停電。

廣告 廣告

基輔州政府表示，俄軍空襲造成該州32萬戶停電。

澤倫斯基指控，俄國出動近500架無人機並發射40枚飛彈攻擊烏克蘭，針對能源和平民基礎設施轟炸。

他在X平台推文說：「如果俄羅斯要把耶誕節和新年期間也變成房屋被摧毀、公寓被燒毀、發電廠被炸毀的時期，那麼這種令人作嘔的行為只能用真正強烈的措施來回應。」

更多太報報導

日本靜岡工廠15傷攻擊案 被捕前員工稱「遭職場霸凌」、挑早晚班交接時段作案

怒批音樂家取消甘迺迪中心平安夜音樂會 川普親信揚言求償百萬美元

澤倫斯基赴美見川普前 俄羅斯大舉空襲基輔