俄國安會祕書長蕭伊古：關切敵對勢力破壞台海穩定

中共中央外辦主任王毅1日在北京會見俄羅斯國安會祕書長蕭伊古（Sergei Shoigu）。王毅表示，陸俄應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。蕭伊古則稱，關注敵對勢力破壞台海穩定，反對日本「再軍事化」。

根據大陸外交部官網，王毅指出，當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回「叢林法則」的現實危險。陸俄有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國爲核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅強調，陸俄互爲最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支援，維護好兩國各自和共同利益。陸方願與俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，深化戰略協作。

蕭伊古回應，俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。

蕭伊古表明，願與陸方繼續堅定相互支持，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊機制內協作，共同維護俄陸關係高水準發展勢頭，推動構建更加公正合理的多極化世界和歐亞大陸不可分割的安全架構。

