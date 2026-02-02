俄國安會秘書長見王毅 重申支持中國對台立場

俄羅斯國安會秘書長蕭伊古訪問中國並與中國外交部長王毅在北京舉行雙邊會談。翻攝中國外交部



俄羅斯國安會秘書長蕭伊古週日（2/1）赴中國訪問並在北京與中國外交部長王毅會面。根據俄媒報導，蕭伊古在雙邊會談上重申，俄方支持中國在台灣議題上的立場，並認定中華人民共和國才是中國唯一合法政權。

俄國塔斯通訊社週日報導指出，蕭伊古（ Sergei Shoigu）週日在北京與王毅會面時強調，莫斯科會持續支持北京對台灣的主權主張。他說：「我們看到對中國不懷好意者持續在台灣海峽破壞穩定。我想在此重申，我們支持北京對台灣議題的立場，這項支持將持續且堅定不移。」

蕭伊古補充說：「我們的支持乃基於這項事實，即中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。」

蕭伊古曾擔任俄羅斯國防部長。俄國國安會表示，週日早上抵達北京的蕭伊古此行是為了和王毅討論安全議題。

中國外交部週日晚間發出聲明稿表示，國際局勢近來「變亂交織…世界面臨到退回叢林法則的現實危險」，而蕭伊古是受到俄羅斯總統普丁委派前來中國進行「戰略溝通」。

王毅向蕭伊古表示，中俄乃全面戰略合作夥伴，「在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益」。

中國的聲明稿中說，蕭伊古向王毅強調，「俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速『再軍事化』圖謀」。

