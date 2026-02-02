俄國安秘書長蕭伊古力挺中國對台立場 緊盯日本快速軍事化政策

俄國國安會秘書長蕭伊古（左）1日啟動訪中行程，並與中國外交部長王毅在北京會晤。(取自中國外交部）



俄國國安會秘書長蕭伊古1日訪問中國，並告訴中國外交部長王毅，俄方在台灣問題上會繼續支持中方，強調「我們基於這樣的事實展開行動，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

蕭伊古會晤王毅 具體說了什麼重點？

俄羅斯塔斯新聞社報導，蕭伊古（Sergei Shoigu）指出，俄方在台灣問題上始終如一，並且力挺北京：「我們看到中國的敵對勢力持續破壞台海局勢穩定。就我方而言，我願重申，我們在台灣問題上一貫且堅定不移地支持北京」，而且俄羅斯也在「緊盯日本加速軍事化的政策」。

廣告 廣告

新華社報導，王毅歡迎蕭伊古代表俄羅斯總統普丁前來中國進行戰略溝通，他表示，「中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任有義務踐行真正的多邊主義」，並且「中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持」。

王毅強調，「當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回『叢林法則』的現實危險」，因此中俄應當攜手「維護以聯合國為核心的國際體系，宣導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系」。

重申中俄友誼穩固 再此表態對抗西方

俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）引述蕭伊古在訪中期間的發言，稱其表示：「西方妄想在我們兩國的戰略同盟之間挑撥離間。我想重申，莫斯科和北京不會袖手旁觀，也不會容忍任何帶有偏見的影射」。

蕭伊古肯定此次與王毅的會晤時機恰好，「我們看到，西方國家動輒以『中俄威脅』為藉口，替其行動辯護」，不過，兩國之間的外交政策協調水準「一向很高。我想再次重申，我們將肩並肩採取適當措施，維護全球與區域穩定，並捍衛以聯合國體系為基礎的國際法。」

此外，蕭伊古承諾，俄羅斯將與中國在上海合作組織（SCO）和金磚國家（BRICS）框架內擴大合作，「這些機制是建立在相互尊重基礎上的國家間合作的典範，反映的是全球多數國家的利益，而非自詡為天選之人的一小撮人的利益。」

更多上報報導

川普：可能與古巴達成協議 不一定要有人道危機

澤倫斯基才宣布4日重啟美俄烏談判 烏克蘭礦工遭俄無人機攻擊12死

哈米尼警告美攻伊朗恐引爆「區域戰爭」 川普：談不成就見真章