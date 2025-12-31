俄國宣稱烏克蘭試圖攻擊普丁官邸 烏歐官員駁斥

烏克蘭和歐洲官員駁斥莫斯科宣稱烏克蘭本週對俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)私人官邸發動無人機攻擊的指控，這起事件可能會破壞美國主導的和平談判。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)29日指控烏克蘭試圖以數十架無人機攻擊普丁位於諾夫哥羅州(Novgorod)的官邸，並表示莫斯科將重新檢視其談判立場。

華爾街日報31日報導，美國國家安全官員已經查明，烏克蘭並沒有對普丁或他的官邸發動無人機攻擊。路透社無法立即核實這個報導。

報導指出，中央情報局的評估支持這個結論，中情局的評估顯示並沒有任何針對普丁或他的官邸的攻擊企圖。路透社未能立即聯繫到中情局發言人。

美國總統川普(Donald Trump)一開始對俄羅斯的指控表達同情，他29日向記者表示，普丁告訴他這起事件，他對此感到「非常憤怒」。

到了31日，川普的態度似乎較為懷疑，他在社群媒體上分享了紐約郵報(New York Post)一篇指控俄羅斯阻擋烏克蘭和平的社論。

烏克蘭否認發動這類攻擊，稱這項指控是俄羅斯企圖挑撥基輔與華盛頓的假消息行動，在此之前，川普和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenski)會面，雙方都表示會談友好且富有成效。

路透社報導，在一份烏克蘭30日提交給歐盟代表的詳細簡報中，基輔宣稱俄羅斯的指控是企圖「破壞」川普和澤倫斯基在佛羅里達州會面時達成的協議。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)31日稱俄羅斯的指控是「蓄意轉移焦點」。

卡拉斯說：「任何人都不應該接受侵略者毫無根據的說法，他們自戰爭爆發以來一直無差別攻擊烏克蘭的基礎建設和平民。」

俄羅斯國防部31日公布了一段影片，高階官員羅曼年科夫羅曼年科夫(Alexander Romanenkov)少將闡述了為何莫斯科相信烏克蘭攻擊了普丁位於諾夫哥羅州的官邸。

影片包含了一名俄羅斯士兵站在一個裝置的殘骸旁，宣稱這是被擊落的烏克蘭 Chaklun-V型無人機，機上搭載一枚未爆的6公斤炸彈。

烏克蘭外交部駁斥這段影片，表示他們「絕對確信」沒有發生任何攻擊。