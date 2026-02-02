俄國情報網也涉入 ? 艾普斯坦檔案再解密 總統、王室、富豪全被點名

美國司法部近期公開的大量艾普斯坦檔案中，俄羅斯總統普丁的名字被提及超過千次，與莫斯科相關內容更出現近萬次。 圖:翻攝自X帳號@jurgen_nauditt

[Newtalk新聞] 英國《每日郵報》近日刊出一篇引發高度爭議的調查報導，指已故性罪犯金融家艾普斯坦所建立的性交易網路，可能涉及冷戰時期情報系統常見的「美人計」操作模式，並暗示其與俄羅斯前情報體系（KGB）存在潛在關聯。相關說法目前尚未獲得美國官方情報機構證實，但隨著新一批文件解密，再度掀起熱議。

根據報導，美國司法部近期公開的大量檔案中，俄羅斯總統普丁的名字被提及超過千次，與莫斯科相關內容更出現近萬次。部分情報來源聲稱，艾普斯坦疑似利用女性網路接觸並拉攏具有影響力人士，蒐集可供施壓或交換的資訊，服務對象可能涉及外國情報部門。不過相關指控仍屬媒體與消息人士說法，尚待官方調查結果佐證。

文件內容亦顯示，艾普斯坦在 2008 年因性犯罪被定罪後，仍持續與多國政商人士保持接觸，並曾討論與俄羅斯外交官會面事宜，其中包括已故俄國常駐聯合國代表丘爾金（Vitaly Churkin）。另有資料提及，他與英國出版大亨羅伯特．麥克斯韋（Robert Maxwell）之間存在往來，但關於其是否涉及情報或洗錢活動，目前說法分歧。

在政商名流往來部分，多位重量級人物再次被外媒點名。資料顯示，美國前總統柯林頓曾於 2000 年代初期與艾普斯坦同行出訪；現任總統川普則被指在 1990 年代曾多次搭乘對方私人飛機。另有社群平台流傳川普與疑似未成年女性的合照，但尚未獲權威機構驗證真偽。

英國安德魯王子、卡達王室成員、挪威王儲妃梅特瑪莉特等歐洲與中東王室人士的名字也在文件中被多次提及。不過被提及並不等同涉案，多數僅屬通訊紀錄或行程往來。對於外界揣測，相關王室與機構多未進一步評論。

科技與商界人士同樣遭到輿論點名。網路流傳說法指馬斯克曾主動要求登上艾普斯坦私人島嶼，並接受安排會面女性。馬斯克本人已公開回應，稱當時誤判活動性質，否認涉及不當行為。微軟創辦人比爾．蓋茲方面，其前妻梅琳達．蓋茲近日受訪時首度表示，蓋茲與艾普斯坦的往來是導致兩人婚姻破裂的重要因素之一，並形容對方「令人作嘔」。

此外，社群平台指出，阿布達比王儲穆罕默德．本．扎耶德亦曾與艾普斯坦會面，但未有證據顯示涉及違法活動。

艾普斯坦於 2019 年在獄中身亡，官方裁定為自殺，但案件至今仍伴隨大量陰謀論與爭議。儘管多份文件已陸續公開，外界關注的「客戶名單」與刑責追究進展仍相當有限，迄今尚無重量級人士因此被定罪。

