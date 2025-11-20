俄國擬與白俄共同生產「蘇-75」第五代戰機 中東與亞太國家關注

俄羅斯準備與白俄羅斯一起生產蘇-75「殺」（Checkmate）第五代殲擊機。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 俄羅斯國防出口公司總裁亞歷山大．米赫耶夫近日在 2025 年杜拜國際航空航太展上向《俄新社》表示，俄方正研究與白俄羅斯合作生產蘇—75「將殺」（Checkmate）第五代戰鬥機的可能性。他指出，俄羅斯相關部門已與白俄羅斯夥伴展開討論，而中東及亞太地區的多個國家也表達高度關注。

米赫耶夫透露，蘇—75 的合作模式目前仍在研議中，但俄方認為，此款戰機具備成為國際合作平台的潛力。他強調，共同研製或生產可望加速項目進展，並有助於在更廣的市場推廣。這也是俄羅斯近年在國防工業領域積極尋求跨國合作的方向之一。

廣告 廣告

蘇—75「將殺」由蘇霍伊設計局研製，是俄羅斯首款第五代輕型多用途單發戰鬥機。該機在 2021 年首度於國際航空航太展登場，同年也在迪拜航空展展出模型，引起外界對俄羅斯未來戰機市場布局的關注。蘇霍伊方面則將其定位為一款兼具性能與成本效益的輕型戰術平台。

根據官方介紹，蘇—75 採用隱形設計，具備高機動性與多用途作戰能力，能執行打擊、偵察等多種任務。機上配備最新型機載無線電電子設備，其設計目標包含提升生存能力、降低維護成本以及加強在複雜空域的作戰效能。俄方希望藉此，來填補其第五代戰機在輕型機種上的空缺。

2025 年迪拜航空展於 11 月 17 日至 21 日舉行，是全球重要的航太展覽之一。俄羅斯此番在展會上釋出合作訊息，外界認為象徵其持續尋求擴大軍工合作與出口市場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄媒揭烏克蘭策反俄軍飛行員細節 欲引誘米格-31戰機飛抵北約基地後遭擊落

一發一千萬美元! 俄在蘇梅使用「戰略級」武器 疑專門獵殺北約軍官