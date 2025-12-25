俄國研究機構稱：多數民眾看好俄烏戰爭將在2026年落幕！

俄軍今年5月在莫斯科紅場舉行閱兵式，慶祝偉大衛國戰爭勝利80週年。（圖／達志／美聯社）

1家俄羅斯國營研究機構表示，隨著俄軍在戰場上持續推進，且基輔與莫斯科也正在加緊著手停火協議的磋商，多數俄羅斯人預期俄烏戰爭將於2026年結束。

俄羅斯主要的公共輿情研究機構「俄羅斯輿論研究中心」（VCIOM）於24日表示，其進行的年度民意調查結果顯示，俄羅斯民眾正以「日益增長的樂觀態度」看待2026年。

該機構在其於網路發布的調查結果回顧中指出：「對於明年的期待，傳統上看起來要樂觀得多……換言之，儘管對當前局勢的負面觀感仍然存在，但俄羅斯人今年更傾向於接受（或相信、期盼）未來會有所改善，同時也保持謹慎態度。」

VCIOM副主任馬莫諾夫（Mikhail Mamonov）表示，在1,600名受訪者中，有70%認為2026年將是比今年更「成功」的1年；其中55%的受訪者對未來有更好的期待，並與俄烏戰爭可能結束連結在一起。

馬莫諾夫在簡報中指出：「樂觀情緒的主要原因，在於特別軍事行動可能落幕，以及在符合總統所界定的國家利益框架下，實現既定目標。」

馬莫諾夫指出，俄羅斯軍方在烏克蘭持續推進的攻勢、美國資助俄烏戰爭的意願降低，以及歐盟在財政與軍事層面上無法完全取代美國在烏克蘭的角色，都是促成停戰協議的重要因素。

他補充，在衝突結束後，將退役或返國的俄羅斯軍事人員重新融入社會，以及重建俄羅斯控制下的烏克蘭地區與俄羅斯邊境地區，將成為主要優先事項。

由於俄羅斯對媒體嚴格控制，並壓制公開的反對意見，俄羅斯社會對戰爭的實際疲勞程度難以衡量。不過，根據獨立民調機構列瓦達中心（Levada）的數據，約2/3的俄羅斯人支持和平談判，這是自2022年戰爭爆發以來最高的比例。

與此同時，烏克蘭總統弗澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在24日發布的談話中表示，作為結束戰爭計畫的一部分，他願意從烏克蘭東部的工業核心地帶撤軍，但前提是莫斯科方面也同步撤出其部隊，並同意該地區成為由國際部隊監督的非軍事化區。

澤倫斯基在向記者說明1項由美烏談判代表於佛州（Florida）敲定的20點計畫時也表示，對於目前由俄羅斯控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）周邊地區，亦有可能採取類似安排。

目前尚未有任何跡象顯示，俄羅斯願意自烏克蘭俄佔區撤軍。莫斯科長期堅持在討論停火協議前，基輔必須放棄烏軍仍控制的剩餘頓巴斯（Donbas）地區領土。

目前，俄羅斯已控制盧甘斯克州（Luhansk）大部分地區，以及頓內茨克州（Donetsk）約70%的領土，這2個州共同構成頓巴斯地區。

澤倫斯基亦表示，在該計畫中釐清頓巴斯未來的控制權是「最困難的一點」，而在該地區建立非軍事化經濟區，將需要就部隊後撤距離以及國際部隊部署位置進行艱難的討論。他指出，這類討論應在領導人層級中展開。

