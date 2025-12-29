俄國稱烏克蘭試圖襲擊普丁官邸 川普：時機不對

（中央社佛羅里達州棕櫚灘29日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，俄羅斯總統普丁告訴他，烏克蘭試圖以無人機攻擊普丁位於俄國北部的官邸，但基輔當局已經否認俄方這項指控。

路透社報導，川普（Donald Trump）告訴記者：「我不喜歡這樣，這不好。我今天從普丁（Vladimir Putin）總統那裡得知這件事，我對此相當憤怒。」

他表示：「這是一個敏感時期，現在不是時候。進攻是一回事，因為他們本來就在進攻，但攻擊他的房子是另一回事，目前不是做這事情的合適時機。」

當被記者問到是否有這類襲擊的任何證據時，川普說道：「我們拭目以待。」

彭博（Bloomberg News）報導，川普後來提到，所謂的襲擊事件也可能根本就不存在。

他還描述今天稍早跟普丁通話是「非常好的對話」。

川普談到結束俄烏戰爭的和平談判時，他則說：「我們有一些非常棘手的問題。」（編譯：陳彥鈞）1141230