俄國總統普丁親口證實：戀愛中 神秘感情世界再成焦點

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）公開證實自己戀愛中。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在12月19日的年度年終記者會中，幾乎有問必答，更罕見公開承認「自己正在戀愛中」，相關發言立刻引發國際輿論熱議。普丁鬆口戀愛中這也是他首次公開談及私人情感方面，被外界解讀為可能暗示其長年傳聞中的神秘感情關係，或試圖塑造更具人性化的形象。

根據外媒《鏡報》報導，現年73歲的普丁在年度年終記者會問答時，由於此前他曾說過相信「一見鍾情」，現場記者對此進一步詢問，「總統先生，您現在是否正在談戀愛？」普丁僅簡短回應，「是的，這就回答了你的問題最後一部分。」但普丁並未說明交往對象是誰，為眾人留下諸多想像空間。

據悉，普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）於2014年正式宣布離婚，兩人育有兩名女兒。對於普丁的發言，外界普遍認為，可能指向與前奧運韻律體操金牌選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）的長年關係，先前就有多家媒體與調查報導指出，兩人疑似維持長達18年的地下戀情，並育有兩名子女，分別為10歲與6歲，長期以化名生活於俄羅斯境內的神祕住所。對此，普丁從未在公開場合證實。

也有分析指出，普丁此番發言不排除是刻意向國內民眾釋出訊號，藉由承認「有愛」來淡化其強硬威權的政治形象。然而，關於普丁私生活的爭議仍不斷浮現，一家調查媒體曾揭露，普丁疑似在與卡巴耶娃交往期間，與一名未成年選美少女有過關係，相關指控引發高度爭議。

此外，普丁亦被指與女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有長期婚外情，並育有一名現年22歲的女兒，現居巴黎。該名女子日前接受訪問時，曾對俄烏戰爭表達歉意，引發外界關注。

儘管普丁多次在公開場合倡導「傳統婚姻價值」，但多本書籍與調查報導指出，他的私生活與公開立場存在明顯落差。此次一句「我正在戀愛」，不僅再次點燃外界對其私生活的討論，也讓普丁長年刻意隱藏的情感世界，浮上檯面。

