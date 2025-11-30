俄國與哈薩克石油管道黑海出口 遭烏克蘭攻擊停擺

俄國黑海岸的新羅西斯克石油港儲油設施。路透社



由俄羅斯、哈薩克以及美國股東共同持有的CPC裏海石油管線，在俄國黑海岸的出口港被烏克蘭無人艇攻擊停擺。哈薩克週日（30日）要求立即停止攻擊，俄國譴責這是國際性恐怖行為。

在俄羅斯大舉出動無人機狂轟濫炸烏克蘭民用基礎設施的情況下，烏克蘭近一年來猛力瞄準俄國的石油設施進行攻擊，試圖切斷俄國經濟最大的動脈。週六（29日），烏克蘭自殺無人艇攻擊黑海的俄國新羅西斯克二號海運碼頭（Nonorossiysk-2），導致馬頭設施嚴重受損，已無法繼續幫油輪上貨。

哈薩克外交部週日表示，這次無人艇襲擊是針對他們所謂「受國際法規範保障、完全民用設施」的該碼頭第三次襲擊。哈薩克外交部聲明說：「我們對國際裏海管線聯盟在新羅西斯克港口水域的關鍵基礎設施，再次遭到蓄意攻擊表示抗議。」

聲明中表示：「我們認為這次事件損害哈薩克共和國與烏克蘭雙邊關係，我們期望烏克蘭方面採取有效措施，防止未來發生類似事件。」

CPC管線長達1500公里，股東包括俄羅斯、哈薩克國營事業以及美國雪佛龍（Chevron）和埃克森美孚（ExxonMobil）的子公司。該管線運輸哈薩克出口石油逾80%，但同時也運送俄羅斯原油。

營運方週六表示，29日對其碼頭進行的無人機襲擊「嚴重損壞」了二號繫泊裝置，也就是連接油輪以輸送原油的浮標。CPC表示：「二號單點繫泊裝置無法再繼續運營。裝載作業和其他操作已經停止，油輪已撤離CPC水域。我們認為對CPC的襲擊就是對CPC成員國利益的襲擊。」

烏克蘭表示，深入打擊俄國的基礎設施正當合法，因為烏克蘭正在為生存而戰，對抗俄國發動的併吞戰爭。俄方目前還正猛烈攻擊烏克蘭的能源設施，企圖在冬季「凍死」烏克蘭的反抗意志。

克里姆林宮則指控，烏克蘭的襲擊等同於恐怖主義，並指控歐洲各國目前正在對俄國進行一場混合戰爭，包括利用西方情報機構協助基輔瞄準俄國腹地的基礎設施。

俄國外交部週日宣布，會把CPC管線設施遭受襲擊的事件「昭告國際」，表示烏克蘭的行為對全球構成安全威脅。

