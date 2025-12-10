俄國警告有效? 歐盟擬用俄被凍俄資產給烏貸款 比、法、歐洲央行都反對

近期多個歐洲國家聯合發布公開信，呼籲歐盟盡快通過以被凍結俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款的政策。然而，該政策卻遭到比利時、法國以及歐洲央行等國家或機構反對。圖為歐盟示意圖。 圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

[Newtalk新聞] 多個歐盟國家近期聯合發布公開信，要求歐盟與歐洲理事會立即推動使用俄羅斯被凍結資產向烏克蘭提供賠償貸款的政策，彌補烏克蘭軍事支出等開銷。然而，部分國家卻對動用俄羅斯被凍結資產補償烏克蘭的行為表示擔憂，認為可能遭到俄羅斯報復。與此同時，歐洲央行也宣布拒絕向賠償貸款提供擔保，歐洲國家準備向烏克蘭提供的貸款支持也因此陷入停滯之中。

根據《德國之聲》報導，歐盟委員會於 3 日發布提議，計畫動用被凍結的俄羅斯資產或透過國際借貸的方式，向烏克蘭提供 900 億歐元的貸款，彌補烏克蘭在俄烏戰爭過程中不斷加大的軍事開支。隨後，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、瑞典、波蘭與愛爾蘭等多個歐盟成員國也於當地時間 8 日發布聯合公開信，要求歐洲理事會主席安東尼奧．科斯塔 ( Antonio Costa ) 與歐盟委員會主席烏蘇拉．馮德萊恩 ( Ursula von der Leyen ) 盡早推動相關政策的實施。

然而，該項貸款政策卻遭到比利時、法國等持有大量俄羅斯凍結資產的國家反對。比利時政府認為，動用被凍結俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款的行為，可能導致該國成為俄羅斯未來報復的主要目標，同時對貸款計畫可能導致的金融風險導致擔憂。一位比利時官員日前接受《路透社》專訪時更強調，「比利時拒絕獨自承擔此類行動可能導致的風險」。

該報導指出，位於比利時的「歐洲清算銀行」( Euroclear ) 是俄羅斯資產的最大持有者，總計持有價值 1,850 億歐元 ( 折合新台幣約 6.72 兆元 ) 的被凍結俄羅資產 。另外，部分比利時與法國的商業銀行也持有俄羅斯國有資產，預估資產總值約為 250 億歐元 ( 折合新台幣約 9,080.54 億元 )。

即使面對部分歐洲國家的反對，歐盟仍推出了向烏克蘭提供貸款的新政策。烏克蘭銀行家凱里洛．舍甫琴科 ( Kyrylo Shevchenko ) 發布推文指出，歐盟預計在 2026 至 2027 年期間，向基輔轉移約 2,100 億歐元 ( 折合新台幣約 7.63 兆元 ) 的貸款，其中包含歐洲清算銀行中被凍結的 1,400 億歐元 ( 折合新台幣約 5.09 兆元 ) 俄羅斯資產。

舍甫琴科表示，烏克蘭可能將 950 億歐元 ( 折合新台幣約 3.45 兆元 ) 的貸款用於償還七國集團先前提供的貸款，並將剩餘資產用於抵禦俄軍的侵略，「徹底沒收的時代似乎已經到來了」。

另一方面，X 推主「Lawrence Of Gobi 愚蠢的精衛」也補充稱，在結束與烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克宏以及德國總理梅爾茨的會面後，英國首相斯塔默宣布，向烏克蘭釋放價值 1,000 億英鎊 ( 折合新台幣約 4.16 兆元 ) 被凍結俄羅斯資產的政策可能在未來數日內公布，計畫透過相關的貸款政策，加強烏軍的作戰能力。

然而，針對該項貸款政策，歐洲央行於當地時間 9 日發布聲明，宣布拒絕項貸款提供擔保，「我們認為歐盟委員會的提議已經完全超越了該組織的權限與職責」。歐洲央行指出，歐盟委員會計畫讓歐盟成員國提供國家擔保，協力分擔烏克蘭貸款的償還風險，並讓歐洲央行成為「最後貸款人」。「但歐盟委員會的相關提議相當於讓各國政府直接提供資金，為烏克蘭提供貸款，變相等於讓承擔歐盟成員國財政與赤字的歐洲央行負擔貸款，這是被禁止的」。

針對歐盟可能動用被凍結的俄羅斯海外資產，向烏克蘭提供貸款一事，俄羅斯方面也公開發布警告，呼籲歐盟停止相關措施。X 推主「NOELREPORTS」發布推文稱，克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫 ( Dmitry Peskov ) 發布公開聲明，強調任何針對俄羅斯資產的行動「最終都會不了了之」，並「可能帶來嚴重後果」，警告歐洲國家不要隨意使用被凍結的俄羅斯資產。

