俄國防部：可攜帶核彈頭榛果樹極音速飛彈服役

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天說，可攜帶核彈頭的「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈系統已正式服役。此時正值談判代表持續尋求突破，以終結俄羅斯對烏克蘭戰爭之際。

美聯社報導，國防部說，俄羅斯部隊日前在鄰國白俄羅斯舉行簡短儀式，紀念飛彈完成部署，但沒有透露具體部署數量或其他細節。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本月稍早曾表示，榛果樹飛彈將於本月開始服役。他在與俄國高階軍官會議中作出此一聲明，並警告如果基輔及其西方盟友在和談中拒絕俄羅斯的訴求，莫斯科將尋求擴大在烏克蘭的戰果。

榛果樹飛彈服役這項宣布正值俄烏和平談判的關鍵時刻。美國總統川普（Donald Trump）29日在佛羅里達州接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，強調基輔與莫斯科「比以往任何時候都更接近」達成和平協議。

不過，談判代表仍在部分重大議題上尋求突破，包括各方部隊將從烏克蘭哪些地區撤離，以及俄方占領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）未來何去何從，這座核電廠是全球10大核電設施之一。川普表示，由美國主導、已持續數月的談判依然有破局可能。

普丁曾盛讚榛果樹飛彈的性能，表示其多彈頭的設計可以最高10倍音速俯衝攻擊目標，無法被攔截。

俄羅斯飛彈部隊指揮官也宣稱，榛果樹飛彈可搭載傳統或核武彈頭，射程足以涵蓋整個歐洲。（編譯：林沂鋒）1141230