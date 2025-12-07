俄國高度讚賞川普的《國家安全戰略》 表示華府與克宮看法一致

2025年12月2日，俄羅斯總統普丁（右）和外交顧問鄂夏柯夫（左）在莫斯科克里姆林宮，會見美國總統川普特使魏科夫及川普女婿庫許納。俄羅斯衛星社/路透社



美國川普政府週四（4日）發表了川普第二任總統任期的《國家安全戰略》，俄羅斯週日（7日）高度讚賞美國停止把俄國形容為國安威脅，認為川普的看法已經和克里姆林宮相當一致。

華府新的《國家安全戰略》把川普的願景描述為「靈活的現實主義」，主張美國應該恢復19世紀的門羅主義（Monroe Doctrine），即宣布西半球是華府的勢力範圍。

這份由川普簽署的戰略指責說，歐洲面臨「文明消亡」，多個北約（NATO）國家很有可能在幾十年內變成「非西方國家」。文件中指出通過談判結束烏克蘭戰爭是美國的「核心利益」，華府希望與莫斯科重新建立戰略穩定。

廣告 廣告

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週日受訪時，在被問及美國的新戰略時回答說：「我們看到的調整在許多方面與我們的看法一致。」

當被問及美國新的國家安全戰略，承諾要結束北約不斷擴張的觀念，會防止北約擴張成真，培斯科夫表示這「令人激賞」。

而培斯科夫警告，美國的「深層政府」（deep state）與川普的世界觀並不相同。川普曾多次使用這個詞彙，指控華府有根深柢固的既得利益網路，總會試圖破壞包括川普在內、挑戰美國政府現狀的努力。

自俄國在2014年吞併克里米亞，2022年發動全面入侵烏克蘭戰爭以來，美國的國家安全戰略，一直把莫斯科定性為侵略者或試圖以武力破壞冷戰後秩序的威脅。

培斯科夫另外在對國營塔斯通訊社發表的評論中說，川普政府這次呼籲在戰略穩定問題上與莫斯科合作，而不是把俄國描述為直接的威脅，是相當積極的一步。

更多太報報導

馬克宏訪北京時提出警告 不解決貿易失衡將開徵鉅額關稅

美媒推演中國如何攻台 點名桃園登陸、對台北斬首攻擊

川普「沉默」應對日中爭端 金融時報：東京促美加強挺高市