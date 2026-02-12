俄國「全面封鎖」WhatsApp 有意強推本土平台「Max」緊縮控管

Meta旗下通訊軟體WhatsApp，在俄國遭到全面封鎖。（美聯社）



社群平台龍頭臉書母公司Meta，11日證實俄國政府正試圖「全面封鎖」該公司旗下通訊軟體WhatsApp，藉此達成推廣由政府主導的本土平台「Max」，進一步強化箝制網路通訊的目標。

路透報導指出，自從2022年2月發動對烏克蘭的全面侵略戰爭以來，俄國政府與境外科技公司之間的對立情形迅速升高，Meta發言人11日則證實，莫斯科有意全面封鎖WhatsApp在俄國境內的運作，藉此迫使俄國使用者改用克里姆林宮主導研發的本土軟體「Max」。

廣告 廣告

俄官方去年開始限制WhatsApp與Telegram通話功能

報導表示，俄國從去年開始，就以平台拒絕配合政府打擊詐騙與恐怖主義，不願與執法單位進行資訊分享為由，陸續限制了WhatsApp以及另一款通訊軟體Telegram的部分通話功能，且在去年12月封鎖了蘋果公司視訊通話軟體FaceTime。

對於俄國官方新一波的施壓，WhatsApp公司表示莫斯科有意藉此迫使用戶轉向使用「國營監控程式」（state-owned surveillance app），因此強調「將會竭盡所能，確保用戶能持續與彼此之間的聯繫」。

俄國政府試圖藉由封鎖境外平台，達成迫使俄國民眾改用本土Max軟體、進一步強化言論管控的目標，圖為Max軟體介紹。（取自Max官方網站）

莫斯科施壓意在取得使用者個資 強化對網路通訊與言論管控

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被記者詢及WhatsApp是否能重返俄國市場時，表示這個問題「與是否遵守規範有關」，指出「若Meta公司遵循俄國法律規定，並且和政府進行對話，就存在達成協議的可能性」，同時強調「若Meta仍堅持不妥協立場，並且表現出無意遵循俄國規範的行為，那就完全沒機會了」。

在此之前，金融時報（FT）曾經揭露，莫斯科當局已將在俄國境內擁有近1億用戶的WhatsApp，從俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）的清單之中除名，雖然批評人士指控俄國官方主導的Max，可能被用於追蹤使用者的言行，但俄國官媒對此進行強烈駁斥，表示相關指控純屬子虛烏有。

更多上報報導

已是3個月內第2次裁員 亞馬遜因應AI浪潮大砍1.6萬人力

向用戶提供進階人工智慧功能 Meta旗下多個社群通訊平台將試推訂閱服務

Meta罕見出手！ 砸逾627億收購「下一個DeepSeek」AI公司Manus