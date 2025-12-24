俄國10年內建月球核電站！美國出手搶淘金熱

▲俄羅斯計劃，10年內要在月球建立發電站，為月球計劃提供能源。 （圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 不只要登月！俄羅斯聯邦太空總署計劃未來10年內，與俄羅斯國家原子能公司合作，在月球上建造一座發電站，為其月球太空計劃和俄中聯合研究站提供能源。

據路透社報導，自1961年，蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為第一個進入太空的人類以來，俄羅斯一直以在太空探索領域領先而自豪，但近幾十年來，俄國已經落後美國，並且越來越落後於中國。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）發聲明表示，計劃在2036年前建造一座月球發電廠，目前已與航太公司拉沃奇金聯合（ Lavochkin Association）簽署相關合約以便實施該項目。

廣告 廣告

俄國太空總署表示，該發電廠的目的是為俄羅斯的月球計畫，如月球車、天文觀測設備，以及俄中聯合國際月球研究站的基礎設施，長期提供電力能源，「該項目是朝著建立永久運行的月球研究站，以及從一次性任務過渡到長期月球探測計劃，邁出的重要一步。」

俄羅斯太空總署沒有明確表示該工廠將是核電廠，但有提到計劃的參與者，包括俄羅斯國家核能公司（Rosatom）和俄羅斯領先的核能研究機構庫爾恰托夫研究所（Kurchatov Institute）。

俄羅斯太空總署署長巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）6月曾表示，航太總署目標之一是在月球上建造核電站，並探索被稱為地球「姊妹」行星的金星。

不過，俄羅斯並非是唯一有此類計劃的國家，美國太空總署（NASA）8月宣布，計劃在2030年第一季前，將核反應爐送上月球。美國交通部長達菲（Sean Duffy）當時表示，「我們正在與中國展開登月競賽。要在月球上建立基地，我們需要能源」，美國目前在登月競賽中落後了，能源對於維持月球上的生命至關重要，進而也是人類登陸火星的基礎。

一些太空分析人士認為，未來將出現「月球淘金熱」，NASA估計月球上蘊藏一百萬噸核融合燃料「氦-3」，波音公司研究也顯示，手機、電腦、先進技術所需的稀土金屬，也存在於月球上。

2023 年 8 月，俄羅斯無人探測器「月球 25 號」在嘗試登月時，墜毀在月球表面，嚴重打擊了俄羅斯在太空的雄心壯志。而美國SpaceX等私人企業，也大幅推動太空發射領域的革命性發展，讓過去是俄羅斯強項的發射業務也遭遇挑戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普打造「川普級」戰艦！軍媒列疑點潑冷水：能不能造出來都難說

寶可夢卡牌「聖杯」要賣了！美網紅拋售神卡 估價上看3.7億台幣

追蹤聖誕老人！北美防空司令部延續70年暖心 估接40萬通電話