俄在烏克蘭東北部推進 普丁下令明年擴大「緩衝區」

（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯多家新聞媒體今天報導，俄羅斯最高將領總參謀長格拉西莫夫表示，俄軍正持續在烏克蘭東北部推進，總統普丁已下令，2026年擴大莫斯科所稱的當地「緩衝區」範圍。

路透社報導，根據俄羅斯國際傳真社（RIA）報導，格拉西莫夫（Valery Gerasimov）表示，普丁（Vladimir Putin）已下令2026年擴大位於鄰近俄羅斯邊境的蘇米州（Sumy）及哈爾科夫州（Kharkiv）緩衝區，並指出格拉西莫夫視察了「北方」集團軍。

廣告 廣告

這支部隊於2024年初成立，至今一直在烏克蘭東北地區活動，目的是在邊境打造一條緩衝帶，並設法推進，迫使烏軍後撤，為進一步擴張鋪路。

格拉西莫夫的談話，緊接俄羅斯宣稱要報復所謂針對普丁官邸的攻擊企圖——俄方未提出證據。基輔否認相關指控，認為這是俄羅斯為了破壞和平談判而捏造的說法。戰爭已接近第四年。

目前烏克蘭方面尚未對格拉西莫夫的相關發言做出回應。

普丁多次將緩衝區描繪為將烏克蘭軍隊與武器進一步推離俄羅斯邊界的方式，他提到包括貝爾哥羅德州（Belgorod）及庫斯克州（Kursk）等地多次遭受來自烏克蘭一方的砲擊及無人機攻擊。

基輔則一再否認莫斯科所稱的緩衝區，指出這只是俄羅斯為了合理化更深入侵略烏克蘭領土而提出的藉口。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄方針對蘇梅和哈爾科夫地區的計畫「瘋狂」，強調烏克蘭將全力反抗，守護這兩個地區。（編譯：陳政一）1141231