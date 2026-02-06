俄坑矇拐騙非洲男子 赴烏前線當人肉炸彈

烏克蘭 / 綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭採用「絞肉機戰術」，也就是派遣大量士兵，要拖累烏克蘭軍隊。但這也導致俄羅斯兵員嚴重短缺。CNN調查發現，莫斯科缺兵，竟然把腦筋動到非洲去，坑矇拐騙或利誘，把非洲應徵 技工者 騙到俄羅斯後，經過三週軍事訓練就送往前線。有的在槍枝脅迫下，身上綁上地雷，奉命衝入烏軍陣地送死。當這些被騙上戰場的應徵者發現上當了，唯有捨棄一切逃亡，才能撿回一命。

一群非裔臉孔的阿兵哥，出現在冰天雪地的烏克蘭前線，他們是應俄羅斯召募到烏克蘭前線的。有人以為是當技工，沒想到竟是拿起槍桿打仗。仔細看，非洲兵法蘭西胸前綁的是地雷，一名俄籍士兵用槍抵著他，命令他：如果不衝入烏克蘭陣地，就死路一條。

廣告 廣告

法蘭西的母親說：「我從未見過這影片，(影片)太令人心痛了，法蘭西是我的兒子。」CNN記者一路追蹤到肯亞，找到法蘭西的母親。他母親出示一段法蘭西稍早傳送的影片。肯亞籍士兵法蘭西說：「你最終會被送入軍中，會被送到前線作戰，那裡真的是殺戮戰場。」電工背景的法蘭西原以為應徵到俄羅斯當電工，沒想到一去下落不明，媽媽自2025年十月就失去了他的消息。

CNN記者說：「越來越多的非洲男丁赴俄打仗，確切人數不明，一些非洲兵在社群媒體上，美化他們在俄羅斯軍中的生活，鼓勵同胞加入他們的行列。」奈及利亞籍士兵說：「工作非常輕鬆，條件很好，無壓力。」迦納籍士兵說：「我的薪水能養活你老爸你老媽，能餵飽你一家人達兩、三年。」

俄羅斯坑矇拐騙募非洲的外籍士兵。招募廣告號稱立下戰功可獲重賞1.3萬美元，約台幣41萬元。每月月薪3500美元，約台幣11萬元，一年後還能取得俄羅斯公民權；但最後什麼都沒有、還可能送命，因此一些非洲士兵選擇逃亡。

成功逃亡的肯亞士兵說：「你必須逃，否則你就會死，只有這兩種選擇。」CNN這則調查報導出爐後，可想而知俄羅斯當局一概不承認。

原始連結







更多華視新聞報導

談判未止戰火 俄軍襲擊烏克蘭能源設施與列車釀12死

俄軍加速推進 分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

頓巴斯成和談焦點 烏克蘭民調：52%反對割地

