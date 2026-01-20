俄堪察加半島異常降雪 首府積雪逾1層樓高

居民設法進入公寓一樓的門口，卻像是走進地下室一般。4公尺以上的積雪，超過1層樓高度，還看得到的都是公寓，平房幾乎消失不見。汽車就更不用說了，要像考古團隊挖掘古蹟一樣才能找到車子。

俄羅斯媒體報導指出，2025年12月以來，堪察加地區的降雪量就顯得不正常，大量降雪超過除雪車輛的負荷，也讓政府機關與民眾生活幾乎停擺。

氣象專家指出，由於太平洋在2025年出現大量颱風，帶來額外的水氣，遇到堪察加的寒冷天候，就形成極端的大雪。