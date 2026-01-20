俄堪察加半島60年最大暴風雪 居民路邊開心滑雪

俄羅斯 / 綜合報導

俄羅斯遠東地區堪察加半島，近日遭受冬季風暴吹襲，當地遭遇60年來的最大降雪。根據氣象站資料，1月部分地區降雪量已經超過2公尺。居民在社群平台分享的影片，可以看到大雪淹沒房屋大門，民眾必須翻過如小山高的積雪才能從門口出入，有的人則是直接在路邊的小雪丘開心滑雪。

堪察加半島居民說：「來吧帶我看咖啡館在哪裡，哇咖啡館在那邊嗎，試試看把門打開，他們可能沒有開，也許我們就不用進去了，咖啡館沒開，啊他們沒開。」俄羅斯遠東地區堪察加半島，近日遭受冬季風暴吹襲，當地遭遇60年來的最大降雪，根據氣象站資料，1月上半月部分地區降雪量，已經超過2公尺。

部落客德伊奇娃說：「我想讓你們看看積雪有多深，我的車就埋在下面，我的車就在某個地方，某個很遠的地方。」當地居民在社群平台，分享的影片可以看到，降雪量非常誇張，民眾白天出門，拯救被淹沒在雪中的愛車，沒想到積雪竟深達兩個成人的身高。

部落客德伊奇娃說：「我來說明一下現在的狀況，如果你要到那邊的出入口就得爬過去，總之，你得爬過去才能到達那邊的院子。」就連地下道都被積雪填滿，部落客德伊奇娃說：「這是我最喜歡的時刻，城市警報響起。」民眾在大馬路上散步，可以看到積雪之深，使居民能夠與，平常高懸在柱子上的交通號誌合照。

部落客德伊奇娃說：「這好像一座沙丘。」還有人直接在路邊堆起的雪丘上滑雪，民眾從丘頂往下滑時，鬆軟的積雪散落，宛如超小型雪崩，而從當地居民，站在雪丘頂端的視角來看，可以推估出積雪深度，至少達3至4層樓高，堪察加邊疆區行政首長，已下令全力清理道路積雪，並追蹤食品和燃料的供應狀況，盡快讓居民的生活恢復正常。

