俄外長重申台灣屬於中國、警告日本軍事化 批烏克蘭沒打算認真對話

2025年12月17日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在莫斯科會見伊朗外交部長。路透社



俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）接受俄國官媒塔斯社年末專訪，提及世界局勢，重申俄羅斯反對台灣獨立、認為台灣屬於中國，並警告日本慎重考慮軍事化路線。對於烏克蘭總統澤倫斯基積極奔走、與美國和歐洲討論和平方案，拉夫羅夫批評，澤倫斯基根本沒準備要進行有建設性的對話。

拉夫羅夫的採訪全文將於莫斯科時間28日上午9時（台灣下午2時）發布，根據塔斯社發布的預告，拉夫羅夫在談及台灣時說：「俄羅斯對台灣的基本立場眾所周知，也不可改變，且政府高層已多次重申。俄國承認台灣是中國不可分割的一部分，反對台灣以任何形式獨立。台灣問題是中華人民共和國內政問題，北京政府捍衛其主權和領土完整，完全具有法律依據。」

廣告 廣告

拉夫羅夫稱，日本高層最近走上了加速國家軍事化的道路，這種路線顯然會對區域穩定造成負面影響。他警告：「我們的鄰國日本，在做出任何草率決定前，最好審慎權衡所有因素。」

2024年11月19日，巴西里約熱內盧G20峰會期間，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）與中國外長王毅會面。路透社

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月達成停火，但加薩走廊狀況仍不容樂觀，只是淡出新聞報導。拉夫羅夫指出，「加薩局勢依然嚴峻，現在談長期和平，未免為時過早，違反停火協議的報導層出不窮，人道物資的進入和分發仍受到許多限制」。

拉夫羅夫說，以哈和平協議後續執行的不穩定性掩蓋了一切：「如何解除哈瑪斯的武裝？國際穩定部隊由誰組成？什麼時候部署？以色列軍隊會撤出嗎？何時撤出？這些問題到目前都沒有答案。」

雖然質疑了以色列，拉夫羅夫當然絲毫不敢質疑自己的祖國。外界好奇俄烏戰爭何時停止，拉夫羅夫告訴自家官媒，俄方認為烏克蘭澤倫斯基政府、還有他們背後的「歐洲操盤手」尚未準備好進行建設性的對話，仍攻擊民用基礎設施（指俄國煉油設施）來恐嚇平民。

自美國總統川普11月推出「28點和平計畫」、立場大幅有利俄羅斯後，澤倫斯基努力與川普、歐洲各國領袖展開談話，多次聲稱即將推出新版方案。不過，無論烏克蘭和美國、歐洲談成了哪些方案，只要領土問題、烏克蘭加入北約這些問題無法解決，俄國總統普丁就不大可能罷手。澤倫斯基本月14日曾稱烏克蘭要放棄加入北約，24日改口稱不會放棄。

更多太報報導

【一文看懂】以色列為何承認索馬利蘭？航運與戰略滿分，川普不心動？

推翻獨裁者1年仍無和平 敘利亞清真寺爆炸8死18傷

「壯遊年」去當兵？英國推試驗計畫 盼25歲以下青年體驗軍旅