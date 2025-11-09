俄外長願會美國務卿 俄利益須納入烏克蘭和平考量

路透社今天(9日)報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，他已準備好與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面，但俄羅斯的利益必須被納入考量，才能實現烏克蘭和平。

克里姆林宮7日駁斥了有關拉夫羅夫失去俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)信任的猜測。在此之前，普丁與美國總統川普(Donald Trump)的峰會籌備工作於上月個被擱置。

路透社等媒體報導，在雙普會籌備當時，俄羅斯外交部曾發出訊息表明，莫斯科不準備在烏克蘭問題上讓步，華盛頓因而取消美俄領袖峰會。英國金融時報(FT)引述消息人士的說法報導，華府對於拉夫羅夫與盧比歐的通話內容感到失望。

拉夫羅夫告訴俄羅斯新聞社(RIA)：「(美國)國務卿盧比歐和我都了解，定期溝通的必要性。」

拉夫羅夫說：「這對於討論烏克蘭問題，以及推進雙邊議程至關重要。因此，我們透過電話溝通，並準備好在必要時舉行面對面會晤。」(編輯：許嘉芫)