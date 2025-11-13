俄外長：望華府勿採取行動升級烏克蘭衝突
俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在12日夜間發表的一篇採訪中表示，他希望華盛頓不會採取任何可能導致烏克蘭衝突升級的行動。
拉夫羅夫表示，美國總統川普(Donald Trump)長期倡導與俄羅斯對話，一直努力充分理解俄羅斯對烏克蘭問題的立場，且「展現了尋求可持續和平解決方案的決心」。
俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)引述拉夫羅夫的話報導：「我們相信常識，相信華盛頓會堅持這一立場，並避免採取任何可能將衝突升級到新層級的行動。」
拉夫羅夫的評論原本是接受義大利日報「晚郵報」(Corriere della Sera)採訪的一部分。塔斯社表示，「晚郵報」拒絕刊出這篇訪問。
拉夫羅夫說，川普已經承認，俄羅斯採取行動的原因之一，是北大西洋公約組織(NATO)擴張及其在俄羅斯邊境附近部署基礎建設。
報導引述拉夫羅夫的話表示：「本質上，這正是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin，前譯蒲亭)和俄羅斯過去20年來一直在警告的事。」
川普和普丁今年8月在阿拉斯加舉行了會談，而拉夫羅夫10月20日與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)通了電話，討論可能舉行的新峰會。數天前，川普在與普丁通電話後宣布了此次峰會。
川普隨後表示，他已經取消了這次峰會。這位美國總統一直支持呼籲烏克蘭立即停火，雙方軍隊維持現有陣地，而莫斯科方面則希望基輔讓出更多領土。
在塔斯社刊出的訪談中，拉夫羅斯表示，歐洲意圖破壞美國尋求和平解決方案的努力。
他說，歐洲正在「破壞一切和平努力，並拒絕與莫斯科直接接觸。他們推出新的制裁措施，結果反而進一步損害了自身經濟。他們正在公開準備一場對抗俄羅斯的新一輪歐洲大戰」。
拉夫羅夫說，俄羅斯將準備好恢復與歐洲的接觸，「一旦這股恐俄狂潮過去。除此以外，別無他法形容這種情緒」。
歐洲領導人指控俄羅斯對歐洲民主發動「混合戰」，並誓言予以回擊。
支持烏克蘭的歐洲聯盟(European Unio)國家上個月就針對俄羅斯的第19輪制裁方案達成一致，且一直在討論如何提高對基輔的財務支持，包括借貸，或動用遭凍結的俄羅斯資產。(編輯：鍾錦隆)
其他人也在看
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
台美關稅談判接近尾聲 美媒：美要求台投資3500億至5500億美元
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美關稅談判已接近尾聲，美國媒體Politico 12日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個中廣新聞網 ・ 20 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 1 天前
被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
黃暐瀚親揭台灣外交艱難史，回顧李登輝卸任赴日開刀遭阻、連戰1997年訪歐連記者會都無法召開的過往。他強調，不論藍綠執政，任何國際發聲機會都值得珍惜，以此回應網友對副總統蕭美琴IPAC演說的質疑，呼籲以國家利益為優先。風向台灣 ・ 22 小時前
痛批高市早苗「台灣有事論」 國台辦：嚴重違背一中原則
日本首相高市早苗日前表示，如果台灣有事，伴隨對方使用武力，有可能會構成日本的「存亡危機事態」，日本將可能行使「集體自衛權」。國台辦則表示，日本這項言論，已經嚴重違背一個中國原則，大陸外交部方面已經向日中廣新聞網 ・ 22 小時前
2026APEC中國主辦 國台辦：台灣只能以「中國台北」參加
2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，中國將擔任主辦方。日前美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，我國外交部也表示，絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。不過，中國國台辦發言人...華視 ・ 17 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前