俄外長：望華府勿採取行動升級烏克蘭衝突

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在12日夜間發表的一篇採訪中表示，他希望華盛頓不會採取任何可能導致烏克蘭衝突升級的行動。

拉夫羅夫表示，美國總統川普(Donald Trump)長期倡導與俄羅斯對話，一直努力充分理解俄羅斯對烏克蘭問題的立場，且「展現了尋求可持續和平解決方案的決心」。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)引述拉夫羅夫的話報導：「我們相信常識，相信華盛頓會堅持這一立場，並避免採取任何可能將衝突升級到新層級的行動。」

廣告 廣告

拉夫羅夫的評論原本是接受義大利日報「晚郵報」(Corriere della Sera)採訪的一部分。塔斯社表示，「晚郵報」拒絕刊出這篇訪問。

拉夫羅夫說，川普已經承認，俄羅斯採取行動的原因之一，是北大西洋公約組織(NATO)擴張及其在俄羅斯邊境附近部署基礎建設。

報導引述拉夫羅夫的話表示：「本質上，這正是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin，前譯蒲亭)和俄羅斯過去20年來一直在警告的事。」

川普和普丁今年8月在阿拉斯加舉行了會談，而拉夫羅夫10月20日與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)通了電話，討論可能舉行的新峰會。數天前，川普在與普丁通電話後宣布了此次峰會。

川普隨後表示，他已經取消了這次峰會。這位美國總統一直支持呼籲烏克蘭立即停火，雙方軍隊維持現有陣地，而莫斯科方面則希望基輔讓出更多領土。

在塔斯社刊出的訪談中，拉夫羅斯表示，歐洲意圖破壞美國尋求和平解決方案的努力。

他說，歐洲正在「破壞一切和平努力，並拒絕與莫斯科直接接觸。他們推出新的制裁措施，結果反而進一步損害了自身經濟。他們正在公開準備一場對抗俄羅斯的新一輪歐洲大戰」。

廣告 廣告

拉夫羅夫說，俄羅斯將準備好恢復與歐洲的接觸，「一旦這股恐俄狂潮過去。除此以外，別無他法形容這種情緒」。

歐洲領導人指控俄羅斯對歐洲民主發動「混合戰」，並誓言予以回擊。

支持烏克蘭的歐洲聯盟(European Unio)國家上個月就針對俄羅斯的第19輪制裁方案達成一致，且一直在討論如何提高對基輔的財務支持，包括借貸，或動用遭凍結的俄羅斯資產。(編輯：鍾錦隆)