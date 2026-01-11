俄大使爆內幕：馬杜洛被控制 CIA滲透行動全曝光

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 據《塔斯社》10 日報導，俄羅斯駐委內瑞拉大使謝爾蓋·梅利克-巴格達薩羅夫在一場電視節目上表示，委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其妻子被強行控制時，其身邊實際上沒有任何人。這位俄羅斯外交官說：「我可以直接告訴你們，情況是這樣的，在馬杜洛被強行控制時，他身邊其實沒有任何人。」巴格達薩羅夫強調，當時確實有人員在建築物附近，「但（美軍）火力非常猛烈，實際上對準了所有移動的目標。也就是說，這是一次非常慘烈的行動，（美軍）從一開始就沒打算讓任何人活下來。」並說明，美軍發動襲擊時，委內瑞拉防空系統的遠程預警站通信出了問題，「被切斷了與決策中心的聯繫。」

廣告 廣告

巴格達薩羅夫還說：「至於俄羅斯提供的防空系統，要對其進行有效操控就需要有良好的通信。正是在這個環節出現了嚴重的問題。也就是說，遠程預警站實際上被切斷了與決策中心的聯繫。」這位俄大使繼續說道：「坦率地說，當時確實有很多人員在休假，因此整個系統沒能運作起來。另外，當然不能排除有人搞陰謀的可能性，導致命令未能及時下達。」這位大使表示，美國此次行動表明，委內瑞拉軍隊並未做好應對這種侵略的準備。

據英國廣播電視公司《BBC》報導，美國中央情報局（CIA）於 8 月派遣一支臥底小組進入委內瑞拉。由於美國在當地並沒有正常運作的大使館，該小組無法使用外交身分作為掩護，而是在情報圈中所稱的「拒絕進入區」（denied area）行動。他們在當地的任務，是勘察目標並招募可能提供協助的人員。

外媒報導，美國官員表示，他們掌握了一名關鍵情報來源，能夠提供有關馬杜洛（Nicolás Maduro）行蹤的詳細資訊，這對整個行動至關重要。這類情報來源的身分通常受到高度保護，但很快便傳出該名線人來自「政府內部」，而且必須與馬杜洛關係極為密切、身處其核心圈層，才能準確掌握他將前往何處、以及時間點。這也引發外界對該名線人身分及其下場的高度揣測，但其真實身分至今仍未公開。

外媒報導，所有來自地面的人力情報，最終與地圖繪製、衛星影像等技術情報相互整合，形成一套「馬賽克式」的情報拼圖，用以規劃這次行動。曾擔任 CIA 拉丁美洲行動主管、並參與美軍行動規劃的前情報官員大衛．費茲傑羅（David Fitzgerald）表示：「整個行動就像精密的時鐘一樣運作，這種情況並不常見。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

實力就是公理? 普丁盟友馬杜洛被美逮捕 CNN : 俄羅斯西半球影響力受檢驗

墨西哥為何無法終結毒品？CNN : 非斬首能解決 川普再發話：必須做點什麼