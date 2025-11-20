俄大規模空襲烏克蘭釀26死 北約戰機緊急升空防禦

俄羅斯對烏克蘭發動大規模夜間空襲，造成至少26人死亡，近百人受傷，北約多國戰機緊急升空應對。烏克蘭空軍表示，俄方連夜發射了476架無人機和48枚飛彈，是11月以來規模最大的一次攻擊。波蘭和羅馬尼亞的地面防空系統進入最高警戒狀態，一架俄羅斯無人機更侵入羅馬尼亞領空約5英里後在雷達上消失。

俄羅斯空襲烏克蘭西部城市捷爾諾波爾，造成嚴重破壞。（圖／美聯社）

烏克蘭內政部指出，西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）的空襲造成至少26人死亡，包括3名兒童，另有近百人受傷，其中包括十幾名兒童。兩棟九層樓高的公寓大樓被俄製彈藥擊中，「其中一棟正在燃燒，另一棟從三樓到九樓遭到破壞。」內政部補充說：「約有500名救援人員和100多台設備正在九個現場展開救援工作。」

烏克蘭空軍表示，防禦部隊擊落或壓制了442架無人機和41枚飛彈。空軍還指出，在14個地點共報告了34架無人機和7枚飛彈的墜落，其中6個地點報告了墜落物。烏克蘭總統澤倫斯基表示，全國各地均報告發生攻擊事件，包括捷爾諾波爾、伊凡諾-弗蘭科夫斯克、利沃夫、基輔、尼古拉耶夫、切爾卡瑟、切爾尼戈夫和第聶伯羅等地區。

一棟大樓遭摧毁，救援人員正在現場搜救。（圖／美聯社）

澤倫斯基在Telegram上發文寫道：「每一次公然襲擊正常生活的行為都表明，對俄羅斯的壓力還不夠。俄羅斯必須為其行為承擔責任，我們必須集中精力做好一切能夠增強自身實力、擊落俄羅斯導彈、摧毀俄羅斯無人機並阻止襲擊的事情。」根據數據顯示，烏克蘭攔截俄羅斯無人機和飛彈的成功率正在下滑。

羅馬尼亞國防部表示，已部署兩架德國颱風戰鬥機和兩架羅馬尼亞F-16戰鬥機，以監視與烏克蘭接壤的邊境空域，先前俄羅斯對羅馬尼亞與烏克蘭接壤的河流邊界附近進行了空襲。羅馬尼亞國防部指出，雷達追蹤到一架無人機侵入羅馬尼亞領空約5英里。該無人機沿著摩爾多瓦-羅馬尼亞邊境飛行時，曾斷斷續續地出現在雷達上，之後便失去了蹤跡。

羅馬尼亞國防部聲明中寫道：「目前尚未收到任何飛行器與地面撞擊的報告。專家小組已準備好展開實地搜索。」波蘭武裝部隊作戰司令部表示，攻擊發生時，戰鬥機緊急升空，防空系統「達到最高戰備狀態」。指揮部稱，警報持續了約四個小時，期間未接獲任何侵犯波蘭領空的報告。指揮部在隨後的聲明中補充說，波蘭、荷蘭、挪威和西班牙的戰鬥機以及德國的「愛國者」防空系統都參與了盟軍的應對行動。

