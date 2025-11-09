俄大規模空襲 壓垮烏克蘭空防
烏克蘭官員八日說，俄羅斯對烏克蘭徹夜發動密集且猛烈的無人機及飛彈攻擊，鎖定供電給兩座核電廠：烏西的赫梅利尼茨基市和瑞夫尼市幾個變電所，共造成七人喪生、廿六人受傷。
美聯社九日報導指出，在美歐設法藉由外交途徑推動俄烏和談的進展已陷入停滯後，交戰雙方俄烏兩國對彼此能源基礎設施的空襲，幾乎成為這場戰爭的日常。
烏克蘭總統澤倫斯基說，俄國共發射逾四五○架無人機與四十五枚飛彈；烏克蘭外長西比哈說，俄國又一次鎖定這些變電所，這些是精心策畫的攻擊，並非偶然，俄國正蓄意危害歐洲的核安。
澤倫斯基表示，國際社會應進一步加強對莫斯科的制裁力道，俄軍襲擊烏克蘭能源基礎設施，旨在令烏克蘭民眾難以過冬。
烏克蘭成功攔截或摧毀四○六架無人機與九枚飛彈，但仍有廿六枚飛彈和五十二架無人機擊中廿五處地點。上述七名罹難者中，三人在第聶伯羅、三人在札波羅熱地區、一人在哈爾科夫地區。英國金融時報八日報導說，由於俄國彈道飛彈性能提升，且烏克蘭武器庫中的先進防空系統數量有限，才導致攔截率大幅下降。
西比哈呼籲國際原子能總署（ＩＡＥＡ）理事會召開緊急會議，全球重視核安的國家、尤其是中國大陸與印度，都應敦促俄國停止對核能設施的魯莽攻擊，以免釀成核災事故。
烏克蘭總理思維里登科及副總理庫列巴指稱，基輔、波塔瓦與哈爾科夫等地區的能源設施受損，共約十萬人因此遭斷水斷電，建築物內的暖氣供應也中斷，正盡力搶修和調度能源。
烏克蘭國營電力公司Tsentrenergo說，這次是自二○二二年二月俄烏戰爭爆發以來，該公司設施遭受的最大規模攻擊，發電量一度降至零，多數地區九日將分區輪流停電，一天停電八至十六小時不等，並已暫停該公司的基輔與哈爾科夫電廠運作。
之後情況雖已稍有穩定，但烏克蘭能源部長八日表明，基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克、頓內次克、哈爾科夫、波塔瓦、切爾尼戈夫及蘇米等地，恐仍面臨輪流停電。
俄國國防部八日表示，稍早發動高精準的長程陸基、海基與空基三棲大規模攻擊，鎖定烏克蘭的兵工廠及天然氣等能源設施，作為對烏軍襲擊俄羅斯的報復。
烏克蘭也隨即做出回應。俄國地方官員九日說，俄烏邊界附近的兩座俄國主要城市：佛洛尼斯和貝爾哥羅德，均一度發生停電與供暖中斷的情況。俄烏雙方在社媒ＴＧ的新聞頻道皆聲稱，對佛洛尼斯的襲擊是鎖定當地一座火力發電廠；貝爾哥羅德則有約兩萬戶的供電及供暖受影響，而根據上次、即俄烏開戰前的二○二一年所做人口普查，當地共卅四萬戶。
俄國國防部九日聲明，在兩個地區：布揚斯克和羅斯托夫成功攔截或摧毀四十四架烏軍無人機。
