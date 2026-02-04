俄太空船緊貼歐洲關鍵衛星「伴飛」 歐官員控逾10顆已被截獲重要通訊
歐洲安全官員們認為，俄羅斯派遣2艘「盧奇」系列太空船，已攔截至少10多顆在歐洲上空運行的重要衛星的通訊，這不僅可能洩漏衛星所傳輸的敏感資訊，還可能讓莫斯科得以操控衛星的運行軌道，甚至使其墜毀。
在地球上空約3.6萬公里的太空中，有超過500顆「地球同步軌道」（Geostationary Orbit，GEO）衛星環繞著地球，由於它們所處的地方繞行地球一圈的時間正好是24小時，與地球自轉速度一樣，因此讓它們看來像是固定在地面。
俄國「盧奇」太空船密集伴飛歐洲衛星
在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，俄國與西方關係高度緊張之際，俄羅斯的太空太空船在過去3年裡，頻繁地機動變軌，並對飛在歐洲上空衛星進行了更密集的伴飛跟蹤行動。其中有2個名為「盧奇一號」（Luch-1）、「盧奇二號」（Luch-2）的俄羅斯太空太空船，多次被西方的軍事與民用太空機構認為在進行可疑的行動。
根據軌道數據和地面望遠鏡觀測，盧奇一號和盧奇二號都曾以高風險的方式，在歐洲上空一些最重要的地球同步軌道衛星附近徘徊數週之久，甚至一個月。盧奇二號在2023年發射以來，已接近過17顆歐洲上空衛星，而目前正在「靠近」的是自2019年以來為歐洲、非洲和亞洲提供網路和通訊的「國際通信衛星39號」（Intelsat 39）。
德國軍事太空司令部司令特勞特（Michael Traut）告訴金融時報，這2艘太空船長時間貼近西方通訊衛星的做法，被懷疑是在「從事訊號情報（sigint）工作」。
「盧奇」恐蒐集歐洲衛星「指令層」資料
一名歐洲高階情報官員表示，這些「盧奇」太空船幾乎可以確定，是刻意進入地面站向衛星發射訊號的狹窄錐形範圍內。該官員擔憂，由於許多衛星是在多年前發射，當時尚未配備先進的加密能力，可能會洩漏操控歐洲衛星的指令資料等敏感訊息。
歐洲情報官表示，雖然「盧奇」太空船本身都不太可能拒被干擾或摧毀衛星的能力，但它們記錄這些衛星的指令數據後，很可能讓俄羅斯更清楚如何干擾這些衛星，甚至進行毀滅性破壞。
分析人士表示，掌握這類指令資訊後，俄羅斯可能模仿地面操作人員，向衛星發送虛假的指令，以操控用於微調衛星軌道的推進系統。這些推進系統可能被用來讓衛星偏離原本的位置，甚至讓衛星墜回地球，或漂離至太空深處。
而「盧奇一號」和「盧奇二號」接近的歐洲衛星，主要用於衛星電視等民用目的，但也承載了部分敏感政府資訊和軍事通訊。這2艘太空船所蒐集的情報，可能會讓俄羅斯知道誰在使用這些衛星，以及使用地點，方便他們日後對地面進行干擾或駭客行動。
「盧奇」緊盯北約營運商衛星
法國衛星追蹤公司Aldoria的資深軌道分析師普桑（Norbert Pouzin）表示，該公司也曾跟蹤「盧奇」太空船的動向，發現「它們造訪的是同一類的衛星、同一批營運商，因此可以推斷，它們具有特定的目標或興趣。」並補充，「這些全都是北約體系內的營運商。」
他強調，「就算他們無法解密訊息，仍可以截取大量資訊....例如描繪出一顆衛星是如何被使用，並推算出地面終端站的位置。」
普桑還說，俄羅斯現在似乎仍在持續加強太空偵查能力，在去年就發射了2顆名為「宇宙2589」（Cosmos 2589）和「宇宙2590」（Cosmos 2590）的太空船。這些太空船看起來具備和「盧奇」太空船類似的高機動能力。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在去年9月的一次演講中表示，「衛星網絡是現代社會的阿基里斯的腳踝（Achilles heel，意為致命弱點）。誰攻擊它們，就能讓整個國家陷入癱瘓。」
