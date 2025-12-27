俄太空載人發射台損毀 芬蘭專家：產業處境恐更嚴峻

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基27日專電）俄羅斯唯一能執行載人太空任務的發射台於11月意外受損，這是蘇聯在1961年將人類送入太空後，俄國暫時失去將太空人送上太空的能力。芬蘭學者分析，這起事故讓已長年陷入低迷的俄國太空產業，未來處境恐更趨嚴峻。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）昨日發表的專訪報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）11月27日在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome），成功將「聯合號MS-28」（Soyuz MS-28）送往國際太空站（ISS）。不過，火箭升空時，重達22噸的維修平台未正確固定，墜入下方火焰槽（Flame trench），導致發射設施故障。

據報導，俄羅斯航太目前僅有一座可供載人飛行的發射設施，該設施已使用64年，位於哈薩克境內。俄方每年須支付哈薩克約1.15億美元（約新台幣37億元）租金。儘管官方宣稱，相關修復工程可望於2026年2月底前完成，並已動員逾130名技術人員採兩班制趕工，但外界普遍對此進度持保留態度。

俄國太空專家崔希金（Georgy Trishkin）接受英國廣播公司（BBC）俄文版訪問評估，修復工作即便在最理想情況下也需6個月，若情況惡化，工期可能超過一年半。

資深太空記者扎克（Anatoly Zak）也認為，若維修艙需完全更換，過去製造類似設備需兩年。原定12月的貨運任務已延期，下回載人任務「聯合號MS-29」（Soyuz MS-29）2026年7月發射計劃，暫由美國太空探索科技公司（SpaceX）執行。

關於美俄航太合作，俄羅斯聯邦太空總署署長巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）7月曾與馬斯克（Elon Musk）討論。親近俄國總統普丁（Vladimir Putin）的投資基金經理德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）更建議，可提供小型核電廠技術支援火星計畫。

阿爾托大學（Aalto University）太空技術教授普拉克斯（Jaan Praks）接受Yle專訪指出，這起意外並非偶發事件，而是反映俄國太空實力長期走下坡。蘇聯時期曾在太空競賽居於領先地位，但隨著各國技術快速發展，俄羅斯如今已難以跟上國際腳步。

普拉克斯分析，西方與俄國擴大航太合作的可能性不高，雙方即便有所接觸，其動機也多半出於意識形態考量，而非經濟利益，美國總統川普（Donald Trump）可能將航太專業作為外交工具，藉此拉近與普丁的關係。

他並指出，俄國航太產業正面臨經費短缺、人才外流，以及維修零組件短缺等多重困境；在全球航太產業逐漸由民間企業主導、仰賴國際連結與快速市場運作的趨勢下，俄方未能有效參與。

普拉克斯表示，中國目前被視為俄國太空領域少數仍具潛力的合作對象，儘管俄中已同意推動國際月球科研站計畫，但相關構想能否實現，仍待觀察。歐洲太空總署（ESA）則因俄烏戰爭，幾乎全面中止與俄羅斯聯邦太空總署的合作。外界普遍認為，俄羅斯太空計畫未來數年在設備老舊風險攀升，具體技術難突破的狀況下恐持續惡化。（編輯：謝怡璇）1141227