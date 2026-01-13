俄女妹來台暴瘦20公斤 母探視心疼「遭欺負？」結局大翻轉

娛樂中心／綜合報導



在台灣工作的俄羅斯歌手安娜（Anna），和媽媽已經3年沒有見面了，媽媽愛民（Aimin）特地飛來台灣探望女兒，媽媽卻在見面的第一時間差點哭出來，原因不是重逢太感動，而是她發現安娜整個人瘦了一大圈，忍不住懷疑女兒是不是在台灣過得不好，甚至問安娜「是不是被欺負了」，母女兩人的互動畫面曝光後，引起不少網友討論。





俄羅斯媽媽來台看女兒 一見面發現暴瘦20公斤差點落淚

安娜（左）來台後成功減肥瘦下20公斤，讓媽媽（右）嚇到誤以為她沒東西吃。（圖／翻攝自YouTube頻道不要鬧工作室）





YouTube頻道《不要鬧工作室》上傳安娜和媽媽互動的影片，影片中安娜表示，自己3年前離開俄羅斯來台工作時，體重大約65公斤，剛到台灣一度胖到75公斤，之後靠著調整飲食和生活習慣，慢慢瘦到現在的55公斤，前後差了將近20公斤。也因為這樣，媽媽第一眼看到她時才會誤會女兒在台灣吃不好、被人欺負。然而，安娜媽媽這次坐飛機來台灣探望女兒，其實也是她人生第一次出國，也是第一次長時間住在其他國家，安娜媽媽原本非常擔心自己會不適應，但在台灣生活一個多月後，她對台灣人的熱情留下深刻印象，不只感受到友善，還常常被招待吃飯。她也分享，在俄羅斯人們常用「你好嗎」打招呼，但在台灣，最常聽到的是「你吃過了嗎」。

俄羅斯媽媽來台看女兒 一見面發現暴瘦20公斤差點落淚

安娜媽媽（右）擁抱3年沒見的女兒。（圖／翻攝自YouTube頻道不要鬧工作室）





趁著媽媽難得來台，安娜帶著她到各個景點參觀，不過最讓媽媽喜歡的是台灣的夜市，安娜媽媽說夜市裡什麼都有，雞腳、糖葫蘆、地瓜球每一樣都讓她覺得新鮮又有趣。這趟來台的時間剛好碰上安娜媽媽的60歲生日，安娜為此特別安排腳底按摩體驗，媽媽原本因為身體不適想拒絕，沒想到按完後不舒服的感覺明顯減輕，整個人輕鬆不少，讓安娜媽媽感到非常神奇。

原文出處：俄國正妹來台3年暴瘦20公斤「被台灣人欺負？」母一見面心疼到快哭出「答案大翻轉」！

