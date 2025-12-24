俄女賣國旗籌旅費 江和樹被騙百元：以為紅到國外

台中市 / 綜合報導

又見義賣國旗進行詐騙，這次被騙的人是議員！1頭金髮外籍女子，到台中市議員江和樹服務處，自稱是「聾啞人士」，拿個國旗說要籌旅費，江和樹當場掏了100元支持，這名女子還很開心一起合照，江和樹以為自己紅到國外，後來才知道遇到詐騙，移民署接獲報案，循線在附近的菜市場，找到這名還在賣國旗的俄羅斯籍女子，依《移民法》將她強制驅逐出境，短期之內，不能再來台灣。

台中市議員江和樹：「Hello。」服務處大門打開，1名金髮女子把手上的國旗，拿給台中市議員江和樹，這名女子拿了一張紙條給議員看，江和樹掏了100元給女子，兩人開心拍合照，台中市議員江和樹說：「籌措經費，要100塊，我想說，我口袋剛好有，我就拿起來。」

廣告 廣告

這張紙條上面用簡體字寫著，「我是聾啞人來到美麗的台灣」，「您可以以新台幣100元購買一面旗幟」，「來支持我們並贊助我們的旅行費用」，江和樹PO網還很自豪，以為自己紅到國外，網友提醒才知道被騙了，台中市議員江和樹說：「身邊有10幾個，都是這樣被騙去，我覺得這應該是一個集團，100塊不是多，但是那個侮辱性真的太強了啦。」

專勤隊在大里19甲地區查訪，23日上午10點多，在菜市場發現這名這名外籍女子，當時她還在到處賣國旗，台中市專勤隊副隊長許竣翔說：「從事與許可目的不符之行為，已違反入出國及移民法相關規定，後續將依法執行強制驅逐出國。」

專勤隊查出，這名女子是來自俄羅斯，以觀光名義來台灣卻從是詐騙的行為，除了會將她驅逐出境，短期之內也不能再來台灣。

原始連結







更多華視新聞報導

外籍美女自稱聾啞拿國旗來服務處 江和樹慘被騙：已經報警

大阪世博「受到壓力」要求遮蔽我國旗 文化部請「電器神將」護國旗：強烈遺憾

盧秀燕道歉 江和樹喊「中央不用道歉嗎？」 網酸：牆頭草不是叫假的

