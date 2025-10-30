俄威脅持續升高！美竟此刻減兵東歐 共和黨批：對普丁釋放錯誤訊號

編譯張渝萍／綜合報導

美國川普政府孤立主義抬頭，持續從歐洲事務退縮。即便近來俄羅斯威脅升高，但據CNN 29日引述知情官員報導，部分美軍將從北約抗俄第一線的羅馬尼亞撤出，將戰略部署重心轉移至本土防禦與拉丁美洲，恐影響到北約東翼防線。消息一出，同屬共和黨的議員罕見反彈，擔心會向俄國「釋出錯誤訊號」。

這項減兵行動是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），所推動的「確保美國軍力部署均衡的審慎程序」的一部分。（圖／翻攝畫面）

美軍減兵時機 正是俄威脅升高之際

報導指，根據美國陸軍歐非司令部說法，美國將讓第101空降師第2步兵旅戰鬥隊返回美國肯塔基州，並且在該部隊輪換撤離東歐後，不會再派遣替補單位。

這次的重新部署時間點，正好是北約東翼國家面臨俄羅斯威脅升高之際，先前包括波蘭等多次遭無人機入侵，俄羅斯也反覆侵犯立陶宛領空。

美國陸軍表示，這項減兵行動是國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），所推動的「確保美國軍力部署均衡的審慎程序」的一部分。

美方稱減兵是肯定歐洲能力與責任提升

對於這次減兵，美方稱這是「歐洲能力與責任提升的正面訊號」，並非撤出歐洲，或是削弱對北約與「北約第五條」保障措施的承諾，陸軍新聞稿指出：「我們的北約盟國正回應川普總統的呼籲，承擔起歐洲常規防衛的主要責任。這項兵力調整不會改變歐洲的安全環境。」

而被撤兵的羅馬尼亞國防部，也發聲明表示，美軍規模縮減，反映了美國總統政府的新優先事項，「已獲知部分美軍將從北約東翼撤出的消息，這是美國重新評估全球軍事部署的一部分」。聲明也補充：「約有一千名美軍仍將駐紮在我國境內」。

美軍將從位於黑海、與克里米亞遙遙相對的柯格尼查努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地撤出。克里米亞目前仍處於俄羅斯實際控制之下。

連共和黨內部都極力反彈

這次的撤軍行動，罕見讓共和黨內部掀起批評聲浪。共和黨參議員維克（Roger Wicker）與共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）在聯合聲明中表示，這項舉動「在川普總統正對普丁施壓、試圖推動烏克蘭達成持久和平之際，向俄羅斯傳遞錯誤訊號」。

擔任參議院軍事委員會主席的維克，與眾議院軍事委員會主席羅傑斯表示，他們「強烈反對」此項決定，並批評「國會事前未被諮詢，這令人憂慮」。

美駐歐兵力仍多於俄烏戰爭前

他們還表示：「我們要求五角大廈說明，如何減輕這項決定對北約嚇阻與防禦態勢的影響，以及是否與盟國協調以降低後果。」

北約官員向CNN指出，美國目前在歐洲部署的兵力仍多於2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前。然而，一位官員表示，北約防務規劃者正密切關注美國是否會進一步縮減駐歐兵力，因為若真如此，北約可能必須重新檢討盟軍在歐洲大陸的部署方式。

