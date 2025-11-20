俄媒揭烏克蘭策反俄軍飛行員細節 欲引誘米格-31戰機飛抵北約基地後遭擊落

俄羅斯《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）近日刊登一篇由軍事評論員米哈伊爾・霍達連諾克撰寫的文章，揭露烏克蘭軍事情報部門在英國情報機構協助下，曾策畫以高額金錢與歐盟國籍為誘因，試圖策反俄軍空天軍飛行員，意圖取得配備「匕首」高超音速導彈的米格-31 戰機。 圖：翻攝自 包明說

[Newtalk新聞] 俄羅斯《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）近日刊登一篇由軍事評論員米哈伊爾・霍達連諾克撰寫的文章，揭露烏克蘭軍事情報部門在英國情報機構協助下，曾策畫以高額金錢與歐盟國籍為誘因，試圖策反俄軍空天軍飛行員，意圖取得配備「匕首」高超音速導彈的米格-31 戰機。

據報導，烏方曾向俄軍飛行員與領航員開出 300 萬美元報酬，並承諾提供歐盟國籍，甚至強調可「在慕尼黑痛快喝啤酒、身邊有火辣美女陪伴」。烏克蘭情治人員還曾向俄軍飛行員傳送成捆美金的影片，以示「誠意」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）公布的截錄訊息顯示，涉案者甚至聲稱：「這不是我第一次做了，肯定不會出差錯。我們以後還能在慕尼黑邊喝啤酒邊笑著回憶這件事。」

俄媒稱，烏方企圖引誘米格-31 飛往羅馬尼亞康斯坦察市，該地擁有北約在東南歐最大空軍基地。俄方推測，一旦戰機抵達，北約防空系統可能將其擊落，並藉此指控莫斯科「突然挑釁」，從而進一步升高衝突。

米格-31並未對外銷售，實際單價不明，但俄媒以蘇-30SM（約 6000 萬美元）及蘇-30MKI（約 8000 萬美元）推估，其價值應落在類似範圍；搭載的「匕首」高超音速導彈單枚造價更可能達數百萬美元。

報導指出，烏克蘭情報單位過去多次試圖策反俄軍飛行員，包括，2023 年 8 月：俄軍飛行員庫茲米諾夫駕駛 Mi-8 直升機叛逃至烏軍基地，但同行的工程師及領航員進入烏國後遭殺害；2024 年 2 月，庫茲米諾夫在西班牙遭槍殺身亡。2024 年 7 月：FSB 宣稱破獲烏方企圖策反俄軍，試圖奪取圖-22M3 遠程轟炸機的行動。該機造價估達 3 億美元。2024 年 11 月：俄方再度表示，阻止了烏方試圖偷走 Mi-8MTPR-1 電子戰直升機的計畫。

俄媒也批評此次策反計畫「邏輯不通」。米格-31座艙為雙人設計，烏方設想由領航員在飛行中殺害或制服前座飛行員，但卻未提出領航員如何獨自完成戰機降落的方案，被俄方形容為「完全不可理解」。

