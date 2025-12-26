俄媒：普丁有意與烏克蘭交換控制領土 堅決取得頓巴斯全區

俄羅斯「工商日報」(Kommersant)報導，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)向多名俄羅斯重量級商界人士表示，他可能願意與烏克蘭進行部分領土交換，但前提是俄國必須取得整個頓巴斯(Donbas)地區。

「工商日報」駐克里姆林宮記者科列斯尼科夫(Andrei Kolesnikov)指出，普丁於12月24日深夜在克里姆林宮召開會議，向多名重量級商界人士簡報該計畫細節。

「工商日報」報導，「普丁強調，俄羅斯方面仍準備作出他在安克拉治(Anchorage)所提出的讓步，換言之，『頓巴斯是我們的』」。

科列斯尼科夫在報導中寫道，普丁的核心目標是取得整個頓巴斯地區，但對該區域以外，「不排除進行部分領土交換」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)辦公室24日公布他對媒體的談話內容指出，烏克蘭與美國代表團週末在邁阿密的會談中，針對敲定最終版20點和平計畫取得進一步進展。

不過，澤倫斯基表示，美烏仍未就要求基輔放棄其仍控制的頓巴斯地區達成共識。另外針對現在俄軍控制下的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠的未來安排，也未取得一致立場。

美方和平提案的完整內容尚未對外公布，但俄羅斯官員多次提及，普丁與川普8月在安克拉治舉行峰會時，已達成若干「共識」。

俄羅斯堅決取得頓巴斯

根據俄方估計，俄羅斯目前控制2014年併吞的克里米亞(Crimea)，約90%的頓巴斯地區、75%的札波羅熱與赫松(Kherson)地區，以及哈爾科夫(Kharkiv)、蘇米(Sumy)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)與第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)地區的零星地帶。

普丁12月19日表示，任何和平協議都應建立在他去年所提出的原則之上，包括烏克蘭從頓巴斯、札波羅熱與赫松地區全面撤軍，並且基輔須正式放棄加入北約(NATO)的目標。

「工商日報」指出，普丁在與商界人士會談時，也談及札波羅熱核電廠議題。該核電廠為歐洲最大核能設施。

報導中引述普丁說法稱，俄美雙方正討論共同管理該核電廠的可能性。普丁並表示，美國已表達有意在核電廠附近進行加密貨幣挖礦，而該電廠預計會部分供電給烏克蘭。(編輯：宋皖媛)

