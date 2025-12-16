俄安-22運輸機「空中解體」慘墜毀! 7機組員罹難 暴露軍工結構性崩壞

傳這架飛機甚至在空中斷成兩截。 圖：翻攝自騰訊網《沉浮欧罗巴》

[Newtalk新聞] 據《俄新社》報導，俄羅斯國防部一架製造於 1975 年的安-22（Ан-22）軍用運輸機，於伊萬諾沃地區墜毀，殘骸在烏沃茲科耶水庫中被發現，7 名機組人員全數罹難。飛機殘骸已變成碎片，事故原因尚未明朗，目前調查機構擬以違反飛行準則提起訴訟。

X 帳號《Chuck Pfarrer | Indications & Warnings |》貼出的事故照片。圖：翻攝自 X《Chuck Pfarrer | Indications & Warnings |》

從 X 帳號《Chuck Pfarrer | Indications & Warnings |》貼出的照片顯示，這架長 57 公尺、翼展 64 公尺、載荷可達 80 噸的巨型飛機，很可能在空中就已開始解體。俄國《工商日報》（Коммерсантъ）亦認為飛機在空中解體，這也是最後一架仍在服役的安-22。

廣告 廣告

《沉浮欧罗巴》在《騰訊網》上評論道，這次事故絕非單純的違反飛行準則。自俄烏戰爭以來，俄國空天軍的狀況越來越差，導致必須拉出 2024 年已全面退役，保養不良的安-22 執行任務。問題主要出在俄羅斯缺乏為安-22 進行維護與現代化的資金、人員、設備與時間，這比型號老舊還更嚴重，美國一款 B-52 轟炸機用了 70 年，除了維護得當，也有運輸機的高負載導致機身加劇老化的因素。

安-22 起役於 1969 年，是人類歷史上最大的渦槳飛機，可運載 T-62 坦克。圖：翻攝自騰訊網《沉浮欧罗巴》

該帳號進一步分析俄羅斯軍工的結構性問題，提到本次「空中解體」事件其實相當少見，反映出航空工業的侷促，前先時候 RS-28「薩爾馬特」(Sarmat ) 洲際彈道飛彈的試射失敗，很可能也與供應鏈問題脫不了關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

魚鷹機頻繁墜毀竟是人禍! 2大問題害數十美軍死亡 改善還要等10年

中國VT-4坦克首度被炸毀! 泰柬衝突中砲管「沒了」 挨譏有「炸膛隱患」