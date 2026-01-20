俄官員：2026年將首度公開史達林與毛澤東之間通信

（中央社台北20日電）俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公開已故蘇聯領導人史達林與中共領導人毛澤東之間的通信。

俄羅斯衛星通訊社報導，阿爾提佐夫（Andrei Artizov）表示，俄羅斯與中國的檔案學家們正在手推動一項「大型的、最高級別的項目」，也就是史達林（Joseph Stalin）與毛澤東之間的通信。

阿爾提佐夫提到，俄羅斯方面計劃在今年出版一本這些文件（含史達林與毛澤東的通信）的合集，其中許多內容將是首次公開。

史達林與毛澤東身為蘇共及中共領導人，兩人的關係卻十分複雜，歷經起伏。在1930年代中期毛澤東被中共定於一尊前，史達林對毛澤東的路線並不認同。毛澤東掌權後至1949年中共建政初期，史達林對毛澤東仍不完全信任。

即使1950年6月韓戰爆發，中共同年10月決定派兵支援北韓參加韓戰，雖然拉近了史達林與毛澤東的關係，但彼此仍相互疑慮，直到1953年3月史達林逝世。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150120