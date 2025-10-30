俄宣布成功測試核動力水下無人載具 川普下令恢復核試

俄羅斯宣布成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」，還說這種無人魚雷「無法被攔截」。（路透）

本報綜合外電報導

在俄羅斯總統普丁宣布成功測試一款核動力水下無人載具後，美國總統川普三十日下令五角大廈恢復核試；並表示，他已同意南韓建造核動力潛艦。

普丁二十九日宣布成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」，這是數日內第二次進行武器測試，還說這種無人魚雷「無法被攔截」。

川普在一篇特別點名俄羅斯與大陸的社群媒體貼文中寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。」

川普同時指出，美國擁有的核武數量比任何國家都多，並讚揚他自己為了「徹底更新與翻新現有武器」所做的努力。川普並未提供即將進行的測試確切性質等細節，但表示相關程序將「立即展開」。

目前尚不清楚川普指的是由國家核子安全局執行的核爆炸試驗，還是指可搭載核彈頭的飛彈飛行測試。

對此，大陸國防部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定；並重申大陸的核政策是一貫和明確的。