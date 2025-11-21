俄宣稱奪庫皮揚斯克 烏國會美代表協商終戰計畫

俄軍宣稱解放烏東「庫皮揚斯克」。（圖／翻攝自pixabay）





俄烏情勢再次緊繃，俄軍宣稱解放烏東「庫皮揚斯克」、並釋出在紅軍城巡邏的畫面，烏克蘭總統澤倫斯基則緊急會見美方代表，討論終戰計畫。

受損嚴重的公寓大樓，較上層的多個樓層，只剩下右半邊多名救災人員，持續在現場搶救搜索，烏克蘭西部城市，遭俄軍轟炸至少26人死亡。俄軍乘勝追擊再下一城，俄國總統普丁親自視察西部戰區聽取報告。

俄總參謀長格拉西莫夫：「俄軍西部部隊，已經收復庫皮揚斯克市，並持續殲滅被包圍在奧斯科爾河左岸的烏軍部隊。」

庫皮揚斯克在俄軍，2022年入侵烏克蘭後曾被佔領，同年9月被烏克蘭收復，但這裡戰況持續緊張，俄軍表示，烏克蘭防線關鍵樞紐，如今解放工作宣告完成。不僅佔領烏東庫皮揚斯克，俄方也釋出俄軍在紅軍城裡自由走動、巡邏的畫面，顯示這裡似乎也遭到俄軍控制。

在俄烏戰事再度升溫之際，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔會見美國代表團，表示雙方將共同制定、結束戰爭計畫，白宮也表示，已經將和平計畫通報烏克蘭，就等俄烏雙方是否同意。

