俄宣稱奪庫皮揚斯克！烏國會美代表協商終戰計畫

俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）





俄烏情勢再次緊繃，俄軍宣稱解放烏東「庫皮揚斯克」、並釋出在紅軍城巡邏的畫面；烏克蘭總統澤倫斯基則緊急會見美方代表，討論終戰計畫。

受損嚴重的公寓大樓，較上層的多個樓層，只剩下右半邊，多名救災人員，持續在現場搶救搜索，烏克蘭西部城市，遭俄軍轟炸，至少26人死亡。

俄軍乘勝追擊再下一城，俄國總統普丁親自視察西部戰區，聽取報告。俄總參謀長格拉西莫夫：「俄軍西部部隊，已經收復庫皮揚斯克市，並持續殲滅被包圍在，奧斯科爾河左岸的，烏軍部隊。」

廣告 廣告

庫皮揚斯克在俄軍，2022年入侵烏克蘭後曾被佔領，同年9月被烏克蘭收復，但這裡戰況持續緊張，俄軍表示，這裡是烏克蘭防線關鍵樞紐，如今解放工作宣告完成。

不僅佔領烏東庫皮揚斯克，俄方也釋出俄軍，在紅軍城裡，自由走動、巡邏的畫面，顯示這裡似乎也遭到俄軍控制。

在俄烏戰事再度升溫之際，烏克蘭總統澤倫斯基在基輔會見美國代表團，表示雙方將共同制定結束戰爭計畫，白宮也表示，已經將和平計畫通報烏克蘭，就等俄烏雙方是否同意。

更多東森新聞報導

監視器驚見女兒卡床縫 她狂打電話叫不醒老公釀悲劇

女兒爆在OnlyFans拍片 澳政壇大咖突宣布辭職

美警告解放軍恐隨時攻台 揭3最可能時間點

