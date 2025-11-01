俄射9M729飛彈攻烏 誇示核武意味濃

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭外交部長西比哈10月31日證實，俄軍近期曾發射多枚9M729巡弋飛彈（北約代號SSC-8）攻擊烏國；由於該彈可搭載傳統彈頭與核彈頭，且射程長達2500公里，凸顯俄國總統蒲亭有意誇示核武打擊能力，恫嚇西方國家意味濃厚。

烏首度證實遭該飛彈攻擊

俄羅斯獨立媒體《莫斯科時報》報導，西比哈在書面聲明中指出，證據顯示俄軍自8月以來，已對烏國發射至少23枚9M729巡弋飛彈，其中10月5日發射的1枚飛彈，更在飛行超過1200公里後，落入烏國境內；儘管此前烏國曾於2022年測得2次發射紀錄，但這項書面聲明，仍是烏國政府首度公開證實遭到該款先進飛彈攻擊。

報導指出，美國前總統雷根與蘇聯前書記戈巴契夫，曾於1987年簽署《中程飛彈條約》（INF Treaty），承諾對射程500到5500公里的核子飛彈與傳統飛彈彈頭數目及研發計畫，進行管控與裁減；但美國總統川普2017年首次上任後，數度指控俄國研發9M729違反條約，並於2019年8月宣布正式退出《中程飛彈條約》，凸顯該型飛彈構成嚴峻威脅；如今俄國將其用於實戰，足以代表俄方對川普與各界停火呼聲的輕蔑與挑釁。

美國《國會山報》（The Hill）則說，美國國防部已初步批准向烏國軍援「戰斧」巡弋飛彈構想，而評估報告也顯示軍援計畫不致影響美軍戰備庫存；儘管該案後續須由川普正式拍板定案，但烏國此時公開指控9M729巡弋飛彈威脅，也被視為向美方傳達明確立場，尋求加強軍援力道，施壓俄國重返停火談判。

俄軍近期已發射多枚9M729巡弋飛彈，意圖恫嚇烏國與西方國家。圖為俄軍2019年公布該款飛彈資訊。（達志影像／美聯社資料照片）

9M729巡弋飛彈射程達2500公里，並可搭載核彈頭，被視為美國2019年退出《中程飛彈條約》的元兇。圖為其結構示意圖。（達志影像／美聯社資料照片）